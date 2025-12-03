Putin acepta algunas de las propuestas de Estados Unidos para alcanzar la paz en Ucrania

El Kremlin ha señalado este miércoles que el presidente Vladimir Putin ha aceptado algunas de las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania y había rechazado otras, y que Rusia está dispuesta a reunirse con los negociadores estadounidenses ... tantas veces como fuera necesario para alcanzar un acuerdo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, habló después de que las conversaciones en Moscú entre Putin y el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, junto con su yerno Jared Kushner, se prolongaran hasta primeras horas del miércoles, y después de que un asesor del Kremlin afirmara que «todavía no se han encontrado compromisos».

Peskov dijo a los periodistas el miércoles que sería incorrecto afirmar que Putin había rechazado las propuestas estadounidenses, señalando que la reunión había sido un primer intercambio de opiniones cara a cara sobre ellas.

Putin había aceptado algunas de las propuestas y rechazado otras en lo que, según Peskov, era un proceso de negociación normal.