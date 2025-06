El talón de Aquiles de la 'Cúpula de Hierro' y de los otros sistemas de defensa de Israel que Irán quiere aprovechar

La escalada hacia una guerra total entre Israel e Irán está dejando imágenes de cielos nocturnos iluminados por explosiones, amenazas cruzadas entre ambas naciones y una gran incógnita sobre el factor nuclear. Aunque Israel cuenta con su ya archiconocida 'Cúpula de Hierro', este intercambio de ataques ha dejado al descubierto sus vulnerabilidades, algo que algunos expertos llevaban tiempo advirtiendo. El analista internacional y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Andrei Serbin Pont, explica ABC los puntos débiles de algunos de los sistemas de defensa de Israel. Un auténtico talón de Aquiles que Irán podría aprovechar en su beneficio.

¿Cómo funciona la 'Cúpula de Hierro'?

Israel posee una de las arquitecturas defensivas más sofisticadas del mundo, con múltiples capas. La más conocida es la 'Cúpula de Hierro', diseñada para detectar misiles en el momento en que se lanzan, con un alcance de hasta 70 km. El sistema está compuesto por un radar de detección y seguimiento, un centro de control de batalla y un lanzador armado. Este escudo tecnológico calcula la trayectoria de los proyectiles enemigos y los intercepta solo si estima que caerán en zonas pobladas. Si el impacto se prevé en áreas despobladas, como el desierto, se deja seguir su curso.

Sistema antimisiles Cúpula de Hierro Atacante Territorio defendido Funcionamiento Radar de detección y seguimiento Detecta cohetes o el lanzamiento de artillería y vigila su trayectoria 1 Radar Control y dirección de la batalla Analiza la trayectoria de la amenaza y determina el punto de impacto previsto 2 Control Interceptores El radar buscador del misil lo guía hasta el objetivo 3 Efectivo contra cohetes, misiles y munición de artillería Alcance de hasta 70 km 3 Lanzadores Fuentes Reuters, Global Security; IDF, Fuerza de Defensa Israelí. ABC Sistema antimisiles Cúpula de Hierro Funcionamiento Radar de detección y seguimiento Detecta cohetes o el lanzamiento de artillería y vigila su trayectoria Control y dirección de la batalla Analiza la trayectoria de la amenaza y determina el punto de impacto previsto 1 2 Interceptores El radar buscador del misil lo guía hacia el objetivo Alcance de hasta 70 km 3 2014-2015 «Arrow III» La familia de misiles Arrow modernizada permitiría interceptar objetivos a más de 100 km de altura Ampliación Atacante 1 Territorio defendido 2 Unidad de lanzamiento de misiles Fuentes Reuters, Global Security; IDF, Fuerza de Defensa Israelí. ABC

Actualmente, se estima que hay al menos 10 baterías móviles operativas cubriendo todo el Estado de Israel. El Gobierno afirma que su efectividad ronda el 90%. Sin embargo, el 7 de octubre de 2023, esta cúpula se vio superada. Según declaraba el Ejército israelí, en las primeras horas del ataque Hamás lanzó 3.200 cohetes, lo que supone un número mayor de lo que los interceptores del sistema pueden manejar.

¿Cuáles son los problemas de la Cúpula de Hierro?

Serbin nos explica que la Cúpula de Hierro es un sistema específicamente desarrollado para proyectiles pequeños, de corto alcance y no nucleares. «Pueden ser drones, cohetes o morteros. La idea es básicamente que aquello que se lanza desde la cercanía de Israel puede ser detenido por un misil interceptor que está diseñado para ser relativamente de bajo coste. Y puede lidiar con objetivos siempre que no tengan mucha capacidad de maniobra y que no estén volando a gran altura ni a gran velocidad«, señala Serbin.

¿Cuál es la estrategia de Irán?

El problema está en que «el país persa lo que está lanzando son principalmente misiles balísticos. Son armas de mediano y largo alcance que por su característica de vuelo parabólica y reingreso a velocidades hipersónicas son muy difíciles de interceptar«, apunta Serbin. Irán combina esta ofensiva con enjambres de drones y una ráfaga de otras armas de bajo coste. La idea es abrumar las defensas de Israel con múltiple armamento, para que sus misiles más sofisticados tengan una mayor probabilidad de colarse y alcanzar sus objetivos.

'The New York Times' ha explicado que estos misiles pueden alcanzar Israel en solo 12 minutos, pero hay mucho menos tiempo para tomar decisiones cruciales para detenerlos. Pero las decisiones críticas deben tomarse en segundos: los satélites deben detectar la firma de calor del lanzamiento, los radares calcular su trayectoria, y los operadores deben decidir si reservan sus interceptores más valiosos para los proyectiles más peligrosos.

El verdadero reto, como destaca Serbin, está cuando se lanzan cientos de ellos a la vez.Los radares tienen un límite de rastreo simultáneo, y los lanzadores, una vez vaciados, pueden necesitar media hora o más para recargarse«, añade NYT. Ahí es cuando entran otras capas de defensa más avanzadas que están pensadas para resistir el ataque de misiles balísticos, como Arrow y la Honda de David.

Los otros sistemas de protección israelíes

La Honda de David de alcance medio está diseñado para derribar misiles balísticos disparados desde 100 a 200 km de distancia. «Dan una capa intermedia de protección. Tienen una posibilidad de interceptar los misiles balísticos durante su reingreso, pero su tasa de efectividad es menor«, detalla el experto de la CRIES.

Mientras que los Arrow-2 y Arrow-3 son sistemas de largo alcance están diseñados para interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera. Usan una ojiva desmontable que choca con el objetivo. «Concretamente, esta capa de protección actúa en el punto más alto de la parábola que dibujan estos proyectiles. Ese el momento ideal para detenerlos, porque cuando ya está en caída puede que sigan de largo e impacten contra el objetivo«, afirma Serbin. Cosa que puede ocurrir en menos de un minuto. Además, los Arrow también tienen que sortear los señuelos que pueden llevar para engañar a los sensores.

«En teoría hay desarrollos de misiles hipersónicos por parte de Irán, y son realmente casi imposibles de derribar con los sistemas actuales» Andrei Serbin Pont Analista internacional y presidente de CRIES

La cuestión está en el tema de los misiles hipersónicos, como los Fattah-1. Serbin aclara que muchas veces se confunde a los misiles balísticos con los hipersónicos. Los primeros solo alcanzan velocidades hipersónicas al reingresar, mientras que los verdaderos misiles hipersónicos lo hacen durante toda su trayectoria, «Y al no tener un recorrido parabólico y volar a una velocidad de crucero, su detección es mucho más difícil y da mucho menos tiempo de reacción. En teoría hay desarrollos de misiles hipersónicos por parte de Irán, y son realmente casi imposibles de derribar con los sistemas actuales«, apunta Serbin.

¿Qué puede hacer EE.UU?

Estados Unidos ya ha proporcionado a Israel el sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) diseñado para destruir misiles balísticos de corto y medio alcance, dentro y fuera de la atmósfera en su fase final de vuelo. Para Serbin, también podría desplegar más buques de su armada en las proximidades de Israel como hicieron en los ataques de octubre de 2023. Un destructor con el sistema naval integrado AEGIS para la defensa aérea puede contribuir significativamente a la intercepción de misiles balísticos. «Pero la prioridad probablemente debería ser cómo expandir drásticamente la producción de misiles Arrow«, comenta Serbin.

Para las defensas de corto alcance, tienen los Patriot, pero tienen un alcance de aproximadamente 19 kilómetros y solo pueden proteger áreas limitadas. Otro posible refuerzo: el Massive Ordnance Penetrator, una bomba de 13.600 kilos diseñada para destruir búnkeres iraníes profundamente reforzados.

Cuestión de números: una defensa que se puede desgastar

El NYT concluye que en un conflicto prolongado, el desequilibrio puede terminar siendo una cuestión matemática: ¿quién se quedará sin misiles primero? Serbín coincide, «a medida que se desgastan la capacidad antiaérea israelí- porque se pueden corroer por una cuestión de números- la producción de misiles Arrow, que se producen en pocas cantidades y a un alto coste, disminuye«.

Y añade: «Hoy estamos viendo que quizás el 4% de los misiles balísticos que lanza Irán logran penetrar las defensas de Israel. Pero, si esa capacidad disminuye, se corre el riesgo de que esa tasa de efectividad aumente drásticamente».