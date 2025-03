¿Puede Trump obtener un tercer mandato? Él dice que sí

Donald Trump no quiere hablar del final. No lo hizo en 2020, cuando insistió en que no había perdido. No lo hace ahora, en el que se supone que es su último mandato. E insinúa que podría haber un tercero. «No estoy bromeando», ... ha dicho este domingo en una entrevista con la cadena NBC. «Hay métodos para hacerlo», ha añadido.

La Constitución de Estados Unidoslo prohíbe de forma clara desde 1951, cuando se ratificó la Enmienda 22 para evitar que otro presidente ocupara la Casa Blanca más de dos veces. Pero Trump, fiel a su estilo, no se detiene en los detalles legales. «A mucha gente le gustaría que me presentara», ha afirmado, dejando caer que él solo está «centrado en el presente». El periodista ha insistido: ¿quiere un tercer mandato? «Me gusta trabajar», ha respondido. ¿Le han propuesto vías para lograrlo? «Existen métodos». Uno de ellos, ha deslizado, sería que su vicepresidente, JD Vance, se presentara en 2028 y luego le cediera el poder. «Ese es uno». ¿Otro? «No», ha dicho, y no ha explicado más. Noticia Relacionada Estados Unidos promete hacerse con el 100% de Groenlandia y no descarta el uso de fuerza militar A. Columba Jerez El presidente de EE.UU no ha mostrado señales de disminuir la presión en la zona La idea no es nueva. Durante su primera presidencia ya había bromeado —o no— con romper el límite de mandatos. Entonces, muchos lo vieron como una provocación. Ahora, su equipo de asesores empieza a hablar en serio. El consejero Steve Bannon, por ejemplo, aseguró en una entrevista reciente que Trump «se presentará y ganará en 2028». En el Congreso, el republicano Andy Ogles ha propuesto eliminar el límite de dos mandatos. En paralelo, la Casa Blanca ha alimentado la narrativa con una imagen en la red social X: un montaje de Trump con corona y capa, acompañado de una frase que él mismo escribió en Truth Social. «LARGA VIDA AL REY». No hay ninguna posibilidad inmediata de reformar la Constitución sin un consenso abrumador en el Congreso y en los estados. Pero Trump parece cómodo en ese terreno: el de las reglas difusas, los límites desafiados y los gestos que, entre líneas, apuntan a un poder sin fecha de caducidad. Hasta ahora, solo un presidente en la historia de Estados Unidos ha ocupado la Casa Blanca más de dos mandatos: Franklin D. Roosevelt, que fue elegido cuatro veces y murió durante su cuarto mandato en 1945. Desde entonces, ninguno lo ha intentado. Hasta Trump. Esto dice literalmente la Enmienda 22 de la Constitución de EE.UU.: «Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces, y ninguna persona que haya ocupado el cargo de presidente, o actuado como presidente, durante más de dos años de un mandato para el cual otra persona fue elegida presidente será elegida para el cargo de presidente mas de una vez». La ley habla por tanto de elegir, no de servir por una argucia con la línea de sucesión.

