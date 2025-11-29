Suscribete a
Protestas en Alemania contra la refundación de la rama juvenil del partido de derecha radical AfD

El hospital universitario de la ciudad de Giessen ha tenido que tratar a varios heridos, mientras que una decena de agentes de Policía también ha recibido atención médica

La Policía alemana ha tenido que intervenir este sábado durante el congreso inaugural en la ciudad de Giessen de la nueva sección juvenil del partido de derecha radical Alternativa para Alemania (AfD), una organización designada para reemplazar a un grupo previo que tuvo que ... disolverse después de que las autoridades del país la declararan como una organización extremista.

