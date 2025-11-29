Protestas en Alemania contra la refundación de la rama juvenil del partido de derecha radical AfD

La Policía alemana ha tenido que intervenir este sábado durante el congreso inaugural en la ciudad de Giessen de la nueva sección juvenil del partido de derecha radical Alternativa para Alemania (AfD), una organización designada para reemplazar a un grupo previo que tuvo que ... disolverse después de que las autoridades del país la declararan como una organización extremista.

De momento, el hospital universitario de la ciudad de Giessen ha tenido que tratar a varios heridos, mientras que una decena de agentes de Policía también ha recibido atención médica.

La nueva organización, bajo el nombre Generación Alemania, ha inaugurado su existencia este sábado en un congreso rodeado de manifestantes que consideran a la formación como una repetición del pasado, con el añadido de que operará más próxima al partido base.

Alternativa Joven, su versión previa, funcionaba con relativa independencia, dado que sus miembros no tenían por qué estar afiliados al partido principal, la máxima expresión de la derecha radical en el país. Sin embargo, Generación Alemania quiere emerger como una organización más controlada: solo quienes ya son miembros de la AfD pueden unirse. Por lo tanto, las infracciones de las normas o la mala conducta pueden ser sancionadas, incluso con la expulsión.

La organización estará abierta a todos los miembros de la AfD menores de 36 años, en lo que la líder del partido, Alice Weidel, ha descrito como un campo de entrenamiento para la formación con vistas a las elecciones estatales del próximo año en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde las encuestas sugieren que podría llegar al poder por primera vez.

Weidel ha afirmado que el diputado de la AfD Julian Schmidt ha sido «golpeado» al margen de las protestas. En declaraciones a DPA, ha detallado que fue atacado por unas 20 personas después de aparcar su coche cerca de la sala y sufrió contusiones. La líder de la formación ha calificado el incidente como un nuevo nivel de confrontación.

Por su parte, la Policía ha informado de que un diputado de AfD resultó herido en las inmediaciones y que el presunto autor del delito fue arrestado. Los agentes no han proporcionado más detalles ni el nombre de la persona involucrada en medio de contramanifestaciones que estallaron a primera hora de la mañana, pero ha señalado que la investigación sigue en curso.

Carreteras bloqueadas

Durante las protestas, los manifestantes bloquearon varias carreteras en las cercanías de Giessen y, en algunos de los enfrentamientos, lanzaron botellas a los miembros de los servicios de emergencia. En un bloqueo, los agentes utilizaron gas pimienta contra los asistentes. Por su parte, los congregados corearon «¡Todos juntoscontra el fascismo!» y «¡Alto a los pirómanos!» en una concentración en la estación de tren y en otras zonas de la ciudad.

La manifestación más grande comenzó cerca del centro de la ciudad y la Confederación Sindical Alemana (DGB), organizadora de la concentración, declaró posteriormente que había más de 20.000 congregados en unos incidentes condenados en general por el conservador canciller alemán, Friedrich Merz.

«Esta noche verán imágenes de televisión de la ciudad de Giessen que no son nada agradables, un enfrentamiento entre la extrema izquierda y la extrema derecha», ha declarado Merz en una conferencia del partido estatal. Y ha añadido: «Quiero que en el centro político de nuestro país demostremos que podemos resolver los problemas».