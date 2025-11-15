La protesta de la 'Generación Z' en Ciudad de México termina con disturbios en el Zócalo

La protesta de la 'Generación Z' convocada este sábado en Ciudad de México ha terminado con disturbios en el Zócalo capitalino, a las puertas del Palacio Nacional, la sede del Poder Ejecutivo, informa EFE. La marcha ha congregado a miles de mexicanos de todas ... las edades.

El recorrido comenzó en el Ángel de la Independencia como una marcha pacífica y terminó en la plaza más grande del país. Allí, donde el «bloque negro» de la manifestación golpeó con martillos y piedras las vallas que resguardaban el Palacio Nacional hasta derribarlas.

Esto ha provocado un enfrentamiento entre este grupo y la policía capitalina, que ha lanzado gases lacrimógenos y de extintor. Según informan los medios mexicanos, los servicios sanitarios desplazados al lugar han atendido a 20 heridos por golpes.

La protesta nacional de la 'Generación Z' en México no estuvo marcada por la edad, como ha ocurrido en otras partes del mundo, sino por el llamamiento a «no olvidar» a las víctimas de la violencia, un problema que persiste a pesar del cambio de gobierno que vivió México en 2018 con la llegada al poder del expresidente López Obrador, a quien sucede Sheinbaum.

La convocatoria ha servido como catalizador a estudiantes, campesinos, miembros de partidos políticos de la oposición y ciudadanos nacidos en el estado Michoacán como Christian. En declaraciones a EFE, ha afirmado que la violencia en su región está rebasada y que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (1985-2025), el pasado 1 de noviembre, es evidencia de ello.

«Es el cinismo por parte de los políticos, si realmente hubiera una aceptación por parte de ellos de que hay un problema de violencia creo que esto sería más fácil de tratar», ha declarado tras definirse como «apartidista» y afirmar que «nadie le dio ni un peso» por asistir a la marcha.

Esta aclaración surge luego de que Sheinbaum vinculara al autodenominado grupo 'Generación Z México' como parte de la oposición al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante del que emergió la mandataria mexicana.