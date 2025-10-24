Prisión preventiva para exministro del correísmo y un empresario por magnicidio de Fernando Villavicencio

Con una enorme expectativa nacional como telón de fondo, la jueza Luz María Ortiz, de la Unidad Judicial Norte de Quito, dictó, este jueves 23 de octubre, prisión preventiva en contra del ex hombre fuerte del correísmo José Serrano, quien fuera ministro de Gobierno y ... presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), y del empresario Xavier Jordán, procesados por el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, como presuntos autores intelectuales. Las razones que esgrimió la jueza aluden a riesgo de fuga y poder político de los procesados.

Dejarlos en libertad constituye un riesgo procesal y obstaculización al proceso, ya que los procesados poseen poder económico, conexiones políticas y antecedentes de elusión judicial, lo que representa un riesgo concreto de fuga y obstaculización de la acción judicial, fue uno de los argumentos de la Fiscalía.

Con la orden de prisión preventiva se cumple el peor de los pronósticos para José Serrano, quien se encuentra detenido, desde hace 77 días, en una prisión en la Florida, por supuestos delitos migratorios; su hija mayor había dicho que temía ser extraditado a Ecuador, porque en la cárcel lo van a matar; mientras que Xavier Jordán, que reside en Miami, había alardeado diciendo que no dictarán prisión preventiva en su contra.

Durante la audiencia de sustitución de medidas cautelares, la Fiscalía General del Estado expuso varios elementos de convicción que sustentaron su pedido de prisión preventiva para Serrano y Jordán, entre lo que constan el testimonio anticipado de Daniel Salcedo, otro de los procesados, quien aseguró que el seguimiento a Fernando Villavicencio fue ordenado por el fallecido Leonardo Norero a petición de Xavier Jordán y que Serrano habría participado en una videollamada, al igual que el ex asambleísta del correísmo Ronny Aleaga (quien es parte de la causa y está prófugo), para coordinar el control policial que facilitó el atentado del candidato, el 9 de agosto de 2023, hecho que significó un giro en la historia política del país.

Testigos y exagentes policiales confirmaron la existencia de múltiples llamadas y reuniones virtuales entre los implicados. Un ex oficial de Policía declaró que Serrano le habría pedido seguimientos al excandidato presidencial y que fue contratado para hacer vigilancia. También reveló haber sido amenazado después de haber revelado esta información.

Otro testigo dijo que Xavier Jordán habría actuado como mentor y financista del atentado, para lo cual habría destinado aproximadamente un millón de dólares para contratar a miembros de la organización criminal «Los Lobos» así como a disidentes del «Frente Oliver Sinisterra», de Colombia.

Uno de los abogados de José Serrano, Eduardo León, al salir de la audiencia, aseguró que la Fiscalía no había presentado pruebas directas que vinculen a su cliente con el asesinato de Fernando Villavicencio, sino «solo versiones sin sustento», por lo que dijo que no se habían respetado el debido proceso ni los plazos legales. «Este es un caso político», remató.