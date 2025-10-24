Suscribete a
Prisión preventiva para exministro del correísmo y un empresario por magnicidio de Fernando Villavicencio

Dejarlos en libertad constituye un riesgo procesal y obstaculización al proceso, ya que los procesados poseen poder económico, conexiones políticas y antecedentes de elusión judicial, lo que representa un riesgo concreto de fuga

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio habla durante un mitin de campaña en Quito, Ecuador, el 9 de agosto de 2023 Reuters
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

Esta funcionalidad es sólo para registrados

