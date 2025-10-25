Suscribete a
Los primeros recuentos sitúan a la abanderada de la izquierda Catherine Connolly como presidenta de Irlanda

La candidata presidencial ha reprochado el «belicismo» de la OTAN y condenado sin paliativos la campaña israelí en Gaza como un acto de genocidio

Duelo femenino en la arena presidencial irlandesa

La candidata presidencial Catherine Connolly
La candidata presidencial Catherine Connolly REUTERS

Europa Press

Catherine Connolly se acerca a la Presidencia de Irlanda de acuerdo con los primeros recuentos que se están dando a conocer, desde primera hora de este sábado, tras las elecciones del viernes, que apuntan a un batacazo de la coalición de centroderecha ... del Fianna Fáil y el Fine Gael, representados por la exministra de Protección Social Heather Humphreys.

