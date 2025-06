El primer ministro polaco anuncia que se someterá a una cuestión de confianza tras la victoria de Nawrocki

Ante la victoria en las presidenciales del nacionalista Karol Nawrocki y la previsible continuación de bloqueo de la presente legislatura, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este lunes que someterá su gobierno a una moción de confianza en el Sejm. En una ... declaración televisada, Tusk felicitó a Nawrocki y explicó que la moción de confianza era el paso más aconsejable en la actual situación. «Independientemente de cómo juzguemos al candidato ganador, debemos reconocer su victoria y felicitar a sus votantes», admitió, antes de referirse a la difícil cooperación futura con el presidente recién elegido.

«No me detendré ni un momento como primer ministro del Gobierno en nuestra lucha común por la Polonia que hemos soñado: libre, soberana, segura y próspera. Las elecciones presidenciales no han cambiado nada y no cambiarán nada aquí. Cooperaremos con el presidente», aseguró Tusk, confiando en obtener el parlamento el respaldo que parecen haberle negado las urnas. Tusk intenta así establecer un plan de contingencia para lo que supone una convivencia difícil. «Si el presidente se muestra dispuesto a cooperar, será una sorpresa positiva, a la que responderemos con total apertura. Si esto no sucede, no hay nada que esperar. Comenzaremos el trabajo independientemente de las circunstancias. Presentaremos proyectos de ley ya preparados, pero si es necesario, gobernaremos y tomaremos decisiones a pesar de un presidente tratando de bloquear las buenas decisiones. Ya tenemos experiencia», imaginó los años por delante.

«Hay mucho por hacer, empezando por los asuntos internacionales, la construcción de un ejército poderoso y una economía fuerte, la repolonización de la industria, la seguridad social», enumeró los asuntos en los que Nawrocki estaría de acuerdo, pero sin olvidar mencionar «el ajuste de cuentas y la persecución de los criminales», en referencia a políticos miembros del partido Ley y Jusiticia (PiS) condenados por corrupción e insistentemente indultados por la Presidencia. «La primera prueba será un voto de confianza, que pediré al Sejm en un futuro inmediato. Quiero que todos vean que estamos preparados para esta situación y que no vamos a dar un paso atrás».

Noticia Relacionada Nawrocki, el hombre de Trump en Polonia Rosalía Sánchez El nuevo presidente polaco, enfrentado al Gobierno de Donald Tusk, ha sido acusado de participar en peleas de 'hooligans' y de proporcionar prostitutas a los huéspedes de un hotel en el que trabajó como guardia de seguridad

El líder del PiS, Jarosław Kaczyński, había pedido un par de horas antes la dimisión de Tusk. «Ha recibido una tarjeta roja, que se vaya», dijo. Recordó que «el gobierno que hoy está al frente no ha cumplido sus promesas, la población está preocupada por los precios en las tiendas y el miedo a los inmigrantes, por lo que hay una disminución en el nivel de seguridad. Al fin y al cabo, se trataba de planes para atentar contra nuestra libertad y nuestra soberanía. Es por eso que el gobierno recibió una tarjeta roja. Ese gobierno debería irse», agregó.

El ganador, Nawrocki aseguró que cumplirá con las expectativas de sus votantes. «Queremos vivir en un país seguro, económicamente fuerte y que se preocupe por los más débiles. Un país que cuenta en las relaciones internacionales, europeas y transatlánticas. Un país que cuida su tradición centenaria y respeta la historia. Haré todo lo posible para cumplir con sus expectativas. Pueden estar seguros de que, como jefe de Estado, no dejaré de lado ninguno de los asuntos importantes para polacos y polacos. Te representaré con dignidad en la arena internacional, velando por el tratamiento subjetivo del polaco», garantizó.