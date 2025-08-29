El primer ministro francés señala a los 'boomers' por «condenar de por vida a los jóvenes a pagar su deuda»

El primer ministro francés, François Bayrou, se encuentra en la cuerda floja tras presentar en julio un plan de recortes con duras medidas para reflotar la economía del país. Este jueves ha tenido el que podría ser su traspiés definitivo –ante una cuestión de confianza a la que se someterá el próximo 8 de septiembre– al afirmar que los 'boomers' «han condenado de por vida a los jóvenes a pagar su deuda».

«Las primeras víctimas son nuestros más jóvenes franceses», ha asegurado ante las cámaras del canal TF1 sobre el problema del despilfarro que acaba en el aumento de la deuda de Francia. «Esto quedará en los libros de historia», ha asegurado, volviendo a argumentar vehementemente que los jóvenes «son las víctimas» de esta situación.

«Son ellos quienes deberán pagar la deuda, toda su vida, y nosotros seguimos insistiendo en aumentarla. ¿No es algo genial? Todo esto para la comodidad de ciertos partidos políticos y de los 'boomers', para poder pensar que todo va muy bien», ha afirmado el primer ministro ante la mirada atónita del presentador, que ha intentado sin éxito frenar la avalancha verbal.

«Creo personalmente que la lucidez es la mejor virtud de una nación», ha culminado su intervención, en un guiño a la manera en que presentó el balance de cuentas públicas en julio, con «la virtud del coraje, la audacia y la lucidez».

Estas declaraciones han causado un gran revuelo en el país vecino, que acumula desde hace años una deuda pública de más de 3,3 billones de euros, el doble que una economía como la de España. Un problema enquistado con difícil solución, por lo que su análisis ha sido criticado por demasiado simplista. No es la primera vez que Bayrou carga contra la generación del llamado 'baby boom', aquellos nacidos tras la Segunda Guerra Mundial hasta 1964, a la que acusa de haber hipotecado el futuro de la generación actual.

Un discurso que, aunque ha encontrado simpatías en cierta parte de la sociedad francesa, ha matizado esta mañana afirmando que no pretende «atacar a los jubilados». «Yo también soy parte de los 'boomers'», ha recordado, al tiempo que ha asegurado que, precisamente, su generación «debería estar en primera línea para proteger a los más jóvenes».

Bayrou fue nombrado a petición del actual presidente, Emmanuel Macron, por su perfil centrista y como guiño a uno de los partidos que le sostienen en el Gobierno. En su actual crisis de popularidad, cuyo futuro político pende de la decisión del Parlamento en la cuestión de confianza del próximo 8 de septiembre, Macrón la ha ofrecido su respaldo.

Al fin y al cabo, la infame 'hoja de ruta' de medidas económicas diseñada por el primer ministro nace de la voluntad del Gobierno. La vaticinada caída del que fue alcalde de Pas podría suponer el fin del Gobierno de Macron.