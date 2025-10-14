Suscribete a
ABC Premium

El primer ministro francés propone suspender la reforma de las pensiones de Macron para intentar salvar su Gobierno

La suspensión de esta reforma era una de las líneas rojas de la oposición socialista

El primer ministro francés desvela el presupuesto para 2026 a la espera de saber si será censurado

Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en una imagen de archivo
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en una imagen de archivo Reuters
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sébastien Lecornu, primer ministro, propone enterrar temporalmente la gran reforma del mandato presidencial de Emmanuel Macron, el sistema nacional de pensiones, para evitar una censura que podría precipitar la convocatoria de elecciones anticipadas, entre mediados de noviembre y diciembre.

Lecornu presentó la tarde ... del martes su proyecto de gobierno ante la Asamblea Nacional (AN), primera cámara del Parlamento, anunciando un largo rosario de medidas: reforma del sistema fiscal, intento de control de los déficits y la deuda… Avanzando la «única» medida que pudiera evitar la censura, si consigue seducir al Partido Socialista: suspensión temporal de la reforma del sistema nacional de pensiones que Macron tardó seis años en «imponer», entre 2017 y 2023.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app