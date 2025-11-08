Suscribete a
ABC Premium

El primer ministro eslovaco vende como austeridad una nueva purga de despidos de funcionarios

La oposición denuncia que se está sirviendo de este programa de austeridad para deshacerse de trabajadores públicos críticos con su Gobierno

Condenado a 21 años de cárcel el responsable del intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia Robert Fico

El primer ministro eslovaco, Robert Fico
El primer ministro eslovaco, Robert Fico EFE
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, tenía prevista este viernes una conferencia en una escuela en Poprad que finalmente ha sido cancelada. Frente a la entrada de la escuela secundaria, donde se suponía que hablaría a los estudiantes sobre geopolítica, aparecieron pintadas como « ... Fico es un traidor» y otras más vulgares. «A pesar de la renuencia de los maestros y a pesar de la renuncia de los padres, la directora presionó para que el primer ministro Fico viniera a molestar a los estudiantes de esta escuela el viernes por la mañana», ha reprochado el presidente de los demócratas, el opositor Jaroslav Na, que atribuye el malestar en el sector educativo a los recortes anunciados por Fico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app