Suscribete a
ABC Premium

Xi presiona a Trump sobre la incorporación de Taiwán a China

Los dos líderes hablan por teléfono en plenas tensiones entre Japón y el gigante asiático por la isla

La agresiva respuesta de China plantea una hostilidad a largo plazo con Japón

Xi defendió ante Trump que el «regreso a China» de la isla es una parte esencial del «orden internacional»
Xi defendió ante Trump que el «regreso a China» de la isla es una parte esencial del «orden internacional» AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump y Xi Jinping han mantenido este lunes una conversación telefónica y el presidente de China ha hecho énfasis en uno de los asuntos más delicados para la relación entre ambos países: Taiwán.

Xi defendió ante Trump que el «regreso a China» ... de la isla, a la que considera dentro de su soberanía, es una parte esencial del «orden internacional» establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app