El presidente de Israel analiza la petición de perdón de Netanyahu, que divide a Israel

Según los analistas, Herzog podría condicionar la concesión del indulto a que el primer ministro limite su mandato y reconozca sus delitos

Israel tiñe Siria de sangre en el inicio de la celebración del primer aniversario de la caída de Al Assad

Manifestantes protestan contra Herzog y Netanyahu, tras la petición de este de perdón en sus casos por corrupción
Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

El nuevo culebrón sobre la petición de indulto presidencial por parte de Benjamin Netanyahu da sus primeros pasos. La pelota está en el tejado de un Isaac Herzog que se pronunció por primera vez sobre el caso para anunciar que evaluará la solicitud ... de indulto «considerando únicamente el bien del país y de la sociedad israelí» y añadió que la petición «sacude a muchas personas en el país, en distintas comunidades, y genera debate». Esto se pudo comprobar la misma noche del domingo cuando, a las pocas horas de hacerse pública la noticia, cientos de personas se manifestaron a las puertas de la residencia de Herzog en Tel Aviv para pedirle que no acepte la solicitud del primer ministro.

