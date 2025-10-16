El presidente de Chile acusa a Maduro de ordenar el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda

Suscribete a
El mandatario chileno denuncia que «las dictaduras cruzan fronteras» y, por primera vez, se alinea públicamente con las sospechas de la Fiscalía, que apuntan directamente a que el régimen venezolano organizó el crimen porque la víctima era un disidente

Dos activistas venezolanos son heridos a tiros en un atentado en Colombia

El líder chileno ha señalado que «el caso del asesinato de un exmilitar venezolano, uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro»
El líder chileno ha señalado que «el caso del asesinato de un exmilitar venezolano, uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro» efe
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha formulado una dura acusación sobre las acciones que líderes autoritarios y sus regímenes pueden llevar a cabo en otras naciones, asegurando que las «dictaduras cruzan fronteras». Boric apunta así directamente al rol que jugó el Gobierno ... de Nicolás Maduro en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, muerto en febrero de 2024 en Santiago.

