El presidente de Bolivia, Luis Arce, renuncia a la reelección en los comicios de agosto

Este martes por la noche, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció desde la Casa Grande del Pueblo que no buscará la reelección en las elecciones generales del 17 de agosto. Quiere evitar que un candidato de la «derecha» gane y retó a Evo ... Morales a no insistir en su postulación, porque las leyes no se lo permiten.

«Declino mi candidatura a la reelección», afirmó Arce en su mensaje de doce minutos, solo unas horas antes de que, este miércoles, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abra el sistema de inscripción de candidatos para los comicios del 17 de agosto. Explicó que no desea facilitar el «proyecto de derecha». Además, dirigió sus palabras a Evo Morales, expresidente del Movimiento al Socialismo (MAS). Le instó a desistir de su postulación, le advirtió que «constitucionalmente no puede ser candidato» y lo responsabilizó de dividir el voto popular. Noticia Relacionada Bolivia ratifica la orden de aprehensión contra Evo Morales y denuncia a la juez que intentó anularla Ronald Catari |Corresponsal en La Paz Se analiza un plan operativo para hacer cumplir la orden de detención, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo Consciente de las pugnas internas, Arce pidió a Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y precandidato, pensar en la unidad y cerrar filas por la opción que tenga mayor posibilidad de «derrotar a la derecha». Tras el mensaje, militantes afines al Gobierno se concentraron en la Plaza Murillo para expresarle su respaldo. Dirigentes de organizaciones sociales anunciaron que analizarán la situación tras quedarse sin candidato, mientras que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó la renuncia como «una lección de compromiso» con lo que denomina «la revolución». Arce renuncia a su reelección en medio de una profunda crisis económica. Hay escasez de dólares y otras monedas extranjeras; importadores y particulares recurren al mercado negro, donde la divisa se consigue a más del doble del tipo de cambio oficial. También hay desabastecimiento de insumos básicos, como aceite vegetal, arroz y azúcar, productos que no han dejado de subir de precio. En las estaciones de servicio, choferes molestos realizan largas filas para conseguir diésel y gasolina. Marcha el 16 de mayo de Evo Morales El expresidente Evo Morales, que insiste en ser candidato pese a que las leyes lo inhabilitan, confirmó que una caravana de militantes, con él a la cabeza, marchará a La Paz el 16 de mayo. Asegura que garantizará su participación en las elecciones y afina su lista de candidatos, pese a la ausencia de una sigla propia. Además, amenaza con «impedir las elecciones» si no es habilitado. Frente a esa advertencia, el vocal del TSE Gustavo Ávila respondió que el órgano «no cederá a presiones» y que los comicios se realizarán el 17 de agosto. En Bolivia, Evo Morales está acusado de mantener una relación y de tener un hijo con una adolescente de 16 años cuando aún era presidente. Desde octubre de 2024 permanece resguardado en el Chapare, zona cocalera, y el fiscal general, Roger Mariaca, recordó que la orden de aprehensión contra él sigue vigente por el delito de trata y tráfico. El Tribunal Supremo Electoral fijó oficialmente el plazo de inscripción de candidaturas del 14 al 19 de mayo; cada partido o alianza deberá presentar listas completas para los cargos de presidente, vicepresidente, senadores y diputados. El calendario establece el inicio oficial de la campaña electoral el 26 de junio.

