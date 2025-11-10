El presidente de la BBC se disculpa por el «error de juicio» tras la edición engañosa de un discurso de Trump

El presidente del consejo de administración de la cadena británica BBC, Samir Shah, presentó las disculpas del grupo audiovisual público y reconoció un «error de juicio» por el montaje engañoso de un discurso del mandatario estadounidense Donald Trump.

«Reconocemos que la ... manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio», señaló Samir Shah en una carta dirigida al comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes.

La cadena está siendo cuestionada por haber editado distintos fragmentos de un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de tal manera que parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para «luchar como demonios».

Noticia Relacionada La BBC acepta una sanción por un documental «engañoso» sobre Gaza ABC A principios de este año, la cadena se disculpó por los «graves defectos» en la realización de «Gaza: How To Survive A Warzone» y lo retiro de su plataforma

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: «Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso». La expresión «luchar como demonios» correspondía a otro fragmento del discurso.

Dimite la cúpula de BBC

Ante la creciente polémica, su director general, Tim Davie, y la responsable de 'BBC News', Deborah Turness, anunciaron el domingo su dimisión. En el mensaje a sus colaboradores para anunciar su salida, Davie defendió que «la BBC funciona bien», pero reconoció que «se han cometido errores» por los que debía asumir la responsabilidad.

Tras conocerse la noticia, el presidente estadounidense denunció a los «periodistas corruptos» e «inmorales» de la BBC en su red Truth Social. Este lunes, en respuesta a la reacción de Trump, la ya exdirectora de 'BBC News' negó que haya parcialidad institucional en el canal de noticias del medio público.

«Quiero dejar algo muy claro, 'BBC News' no está sesgada institucionalmente. Por eso es el proveedor de noticias más confiable del mundo», declaró Turness frente a la sede del grupo en Londres.

El presidente del consejo de administración de la BBC, Samir Shah, debe ofrecer este lunes una respuesta escrita a las preguntas de una comisión parlamentaria sobre este caso, que se suma a otras acusaciones de parcialidad en la cobertura de la guerra en Gaza.

«La BBC debe responder a serias preguntas sobre sus normas editoriales y sobre cómo la dirección gestiona los problemas», juzgó la presidenta de la comisión, Caroline Dinenage, estimando que el grupo público «debe ser ejemplar» frente al aumento de la desinformación.

Críticas de la clase política

La clase política criticó casi unánimemente a la BBC por su gestión del asunto. La líder de la oposición, Kemi Badenoch, del Partido Conservador, lamentó «un catálogo de graves fallos». El líder del partido de extrema derecha Reform UK, Nigel Farage, pidió «un cambio total y radical» del grupo público.

La BBC obtiene gran parte de sus recursos de la tasa anual (174,50 libras, unos 229 dólares), pagada por 22,8 millones de hogares, lo que equivale a 3.800 millones de libras (unos 5.000 millones de dólares).

El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, pidió al primer ministro, el laborista Keir Starmer, y a la clase política en general que defiendan a la BBC frente a Trump y a su entorno.

«Es fácil entender por qué Trump quiere destruir la fuente de información número uno del mundo. No podemos permitir que lo haga», advirtió en X.

'The Telegraph' tuvo conocimiento de una nota interna redactada por el antiguo asesor independiente del comité de normas editoriales de la BBC, Michael Prescott, en la que sugería que se habían cometido errores en la edición.

Según esa nota, Prescott asegura que los responsables de normas editoriales del grupo, ante quienes planteó el problema, negaron cualquier violación de las normas.

En octubre, el regulador de medios había reprendido a la BBC por «haber infringido las normas de emisión» en un reportaje sobre Gaza en el que el narrador principal, un niño, era hijo de un alto responsable del movimiento islamista palestino Hamás.