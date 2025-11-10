Suscribete a
El presidente de la BBC se disculpa por el «error de juicio» tras la edición engañosa de un discurso de Trump

El presidente del consejo de administración de la cadena británica BBC, Samir Shah, presentó las disculpas del grupo audiovisual público y reconoció un «error de juicio» por el montaje engañoso de un discurso del mandatario estadounidense Donald Trump.

«Reconocemos que la ... manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio», señaló Samir Shah en una carta dirigida al comité parlamentario de Cultura, Medios y Deportes.

