La militancia de Junts avala romper con el PSOE con el 86,98% de los votos

La presidenta de Honduras denuncia un supuesto plan de «golpe electoral» mientras la candidata oficial cae en las encuestas

Xiomara Castro ha respaldado la acusación hecha por la fiscalía, mientras Rixi Moncada, la candidata en los comicios del 30 de noviembre para sucederla, se sitúa en tercer lugar

Diario de un fraude electoral en Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro
Juan Diego Godoy

Corresponsal en Centroameríca

A 30 días de la celebración de elecciones generales en Honduras, la presidenta Xiomara Castro ha denunciado públicamente un supuesto intento de «fraude electoral» que evitaría que el partido oficial Libre y su candidata, Rixi Moncada, ganen las elecciones.

La condena de Castro se ... da después de que la Fiscalía General de Honduras revelara la existencia de un supuesto plan orquestado por sectores de la oposición —entre ellos, los partidos Nacional y Liberal, que encabezan las encuestas— para alterar los resultados del 30 de noviembre. La presidenta ha denunciado, a través de un comunicado, que en el país se lleva a cabo «una conspiración destinada a ejecutar un golpe electoral». Además, ha instruido a las Fuerzas Armadas para que investiguen la presunta participación de militares activos en el complot, y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que presente una denuncia formal ante la comunidad internacional.

