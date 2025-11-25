Venezuela, entre la esperanza de librarse de Maduro y el miedo a una guerra con Estados Unidos

«Estoy comprando las hojas para las hallacas para celebrar la caída de Nicolás Maduro y su cártel de los Soles», decía una oficinista de 27 años, que prefiere mantenerse bajo el anonimato, al ser consultada por ABC sobre la designación de la organización ... terrorista extranjera venezolana por parte de Estados Unidos.

En una popular cadena de supermercado, la noticia de la designación narcoterrorista del grupo militar de los Soles cayó como una bomba. El anuncio dividió las opiniones de los venezolanos. La mayoría la aceptó con alivio y esperanza, y otros con preocupación.

Las hojas de plátanos para envolver las hallacas, una masa de harina de maíz rellena de un guiso de carne, que es un plato típico navideño con ingredientes de aceitunas españolas, alcaparras, uvas pasas, y nacionales, forma parte de las compras nerviosas de los venezolanos.

Y es que Nicolás Maduro decretó el adelanto de las navidades tres meses antes, el 1 de octubre, justo después del inicio en septiembre del despliegue de la flota militar de buques de EE.UU. en el mar Caribe. El adelanto de las navidades ha sido un boomerang para el chavismo, los opositores lo han convertido en la celebración de la caída del régimen.

Carola, una jubilada de 65 años que prefiere no revelar su apellido, dijo a ABC en el supermercado: «No sé mucho de lo que significa la organización terrorista del cártel de los Soles, lo único que deseo es que no haya violencia y el cambio de gobierno se haga pacíficamente, porque desde ahora estoy celebrando por adelantado. Tengo mis botellas en la nevera y el guiso de carne de cochino en el congelador».

El aeropuerto internacional de Venezuela, desierto tras la la alerta emitida por EE.UU. para «extremar la precaución» al sobrevolar ese país EFE

En las calles de Caracas crece el nerviosismo y la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en los próximos días de cara a las presiones y medidas que está aplicando el Gobierno de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, quien ha sido designado como el líder del cártel de los Soles, una organización terrorista extranjera.

La designación del cártel de los Soles –nombre que hace referencia a las insignias de soles que portan los generales venezolanos– como organización terrorista internacional permite al Gobierno estadounidense llevar a cabo operaciones clandestinas contra cualquiera vinculado al cártel en su plan de combatir a los narcotraficantes.

Desde hace tres meses el Gobierno de EE.UU. adelanta una campaña contra las organizaciones de narcos en el Caribe con un poderoso despliegue aeronaval que está llegando a las costas de Venezuela y sus alrededores.

La campaña marítima de la flota naval de EE.UU. en el Caribe y el océano Pacífico ha dejado un saldo de más de 21 narcolanchas bombardeadas con más de 83 muertes. Y ahora se añade la alerta de restringir los vuelos sobre el espacio aéreo de Venezuela, por el peligro de encontrarse en una zona de alto riesgo militar, especialmente en los vuelos nocturnos. Unas siete aerolíneas comerciales han suspendido sus vuelos al país sudamericano.

El tiempo se agota

Para los expertos consultados por el medio venezolano Efecto Cocuyo,Mariano de Alba y Alexis Duarte, la designación terrorista del cártel de los Soles es una medida de presión adicional que señala que el tiempo de negociación se está agotando y que implica un aumento de la amenaza de un ataque militar.

El político chavista Enrique Ochoa Antich dijo a ABC que considera que el cártel de los Soles «no existe». A su juicio no hay pruebas que sustenten «que exista una estructura como la que se supone en un cártel».

En Venezuela la mayoría espera en silencio un cambio de gobierno, pero la represión ha silenciado a la población REUTERS

En realidad, los miembros de un cártel de narcotraficantes no portan una identificación de la organización criminal. Tampoco hay una constitución de esa organización como si fuera la constitución de una empresa. La afiliación funciona simplemente por asociación o tradición grupal.

«Creo que se trata de un acto desesperado de Marco Rubio en su lucha contra los no-intervencionistas de la línea MAGA para 'tentar' a Trump con la posibilidad de un ataque militar que, de ocurrir y de no haber una negociación previa, siempre será puntual, nunca una invasión, dijo Ochoa al descartar que Maduro se vaya a tambalear.

Por su parte, el político Manuel Isidro Molina, presidente del Movimiento Popular Alternativo, dijo a ABC que «es el cierre de una política de agresión de EE.UU. que no comparto. Es mentira que exista un cártel de los Soles como organización terrorista, pero eso no niega que Maduro representa a un Gobierno ilegítimo. Es un usurpador. Son dos cosas distintas».