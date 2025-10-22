Suscribete a
Premio Sájarov 2025 a las voces de la resistencia contra los aliados de Putin

El reconocimiento de los periodistas encarcelados Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli es una declaración política del Parlamento en defensa del europeísmo frente a la expansión autoritaria rusa

Los periodistas galardonados, Mzia Amaglobeli y Andrzej Poczobut
Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

El Parlamento Europeo concedió este miércoles el Premio Sájarov a los periodistas encarcelados Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli, en reconocimiento a su defensa de la libertad de expresión, los derechos humanos y los valores democráticos frente a regímenes autoritarios aliados de Moscú.

