Portugal revisa cien mil procesos de inmigración atrasados, entre legalizaciones y expulsiones

«Nuestro objetivo es incentivar el retorno voluntario de las personas a sus respectivos países y acompañar su regreso y su integración en sus países de origen», afirma el director nacional de la Policía de Seguridad Pública, João Ribeiro

Portugal, sin aviones antiincendios, pide ayuda a Marruecos para sofocar las llamas

Protestas de extranjeros en Lisboa en una imagen de archivo
Protestas de extranjeros en Lisboa en una imagen de archivo GETTY IMAGES
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Se calcula que en Portugal hay al menos cien mil procesos de legalización pendientes, algunos de ellos con más de cincuenta años de espera. La nueva unidad policial antiinmigración, que arrancó hace poco más de una semana, esperaba recibir entre veinte y treinta mil ... procesos en papel. Sin embargo, varias furgonetas se pasaron el fin de semana transportando los documentos.

