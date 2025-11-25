Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Mueren cuatro miembros de una familia por un escape de gas en Málaga

Portugal detiene a militares y un policía por integrar una red que explotaba a inmigrantes

Según la Policía Judicial, los detenidos presuntamente «utilizaban empresas de trabajo temporal y se aprovechaban de la situación de los inmigrantes, la mayoría indocumentados; los maltrataban, sobornaban y amenazaban para que no denunciaran su situación»

Las claves del nuevo plan de asilo del Gobierno británico

Foto de archivo de la policía marítima de Portugal
Foto de archivo de la policía marítima de Portugal
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Judicial portuguesa ha detenido a una decena de militares de la Guardia Nacional Republicana y a un agente de la Policía por su presunta participación en una organización criminal dedicada a extorsionar y chantajear a inmigrantes en situación irregular que vivía en condiciones ... infrahumanas y trabajaban en régimen de esclavitud en explotaciones agrícolas del Alentejo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app