Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Polonia tensa la relación con Alemania al negarse a extraditar a los sospechosos del sabotaje al Nord Stream

Varsovia, que se ha convertido en uno de los pilares de la política exterior de Merz, se aleja de la línea europea marcada por Berlín y París

Trump y Putin ponen sobre la mesa de negociaciones el gasoducto Nord Stream 2

¿Qué pasó con el sabotaje del Nord Stream?

El buzo ucraniano, Volodímir Sch., buscado por Alemania por su presunta participación en el ataaque al gasoducto Nord Stream, camina escoltado por la policía polaca en el tribunal de distrito
El buzo ucraniano, Volodímir Sch., buscado por Alemania por su presunta participación en el ataaque al gasoducto Nord Stream, camina escoltado por la policía polaca en el tribunal de distrito REUTERS
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La autoría intelectual de la destrucción de los gasoductos Nord Stream, en septiembre de 2022, un ataque de consecuencias significativas contra la infraestructura energética alemana, sigue todavía por resolver. La reciente detención de un nuevo sospechoso en Polonia, un ciudadano ucraniano aparentemente relacionado ... con la acción de sabotaje a gran escala que terminó con el flujo de gas ruso hacia Alemania, parecía abrir nuevas esperanzas de hallar vías adicionales de investigación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app