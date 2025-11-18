Suscribete a
Polonia reinicia el servicio en las vías de tren afectadas tras un supuesto sabotaje

Según ha informado el ministro de Infraestructuras, la circulación se desarrolla con normalidad tras haberse reparado también los daños en la catenaria

Polonia denuncia un «sabotaje sin precedentes» en una línea ferroviaria «clave» para el envío de ayuda humanitaria a Ucrania

Trabajadores en el tramo afectado.
Trabajadores en el tramo afectado. EFE/EPA/WOJTEK JARGILO POLAND OUT

Las autoridades de Polonia han anunciado este martes el reinicio del servicio en las vías afectadas tras un supuesto sabotaje contra el sistema ferroviario en un punto que conecta la capital del país, Varsovia, con la ciudad de Lublin.

Tal como ha expresado ... en un mensaje en su perfil de la red social X el ministro de Infraestructuras polaco, Dariusz Klimczak, el tráfico ha quedado reanudado a las 0.21 horas. Asimismo, ha indicado que han finalizado también las reparaciones de la catenaria en ambas vías, con lo que los trenes «circulan según el horario».

