Polonia reinicia el servicio en las vías de tren afectadas tras un supuesto sabotaje

Las autoridades de Polonia han anunciado este martes el reinicio del servicio en las vías afectadas tras un supuesto sabotaje contra el sistema ferroviario en un punto que conecta la capital del país, Varsovia, con la ciudad de Lublin.

Tal como ha expresado ... en un mensaje en su perfil de la red social X el ministro de Infraestructuras polaco, Dariusz Klimczak, el tráfico ha quedado reanudado a las 0.21 horas. Asimismo, ha indicado que han finalizado también las reparaciones de la catenaria en ambas vías, con lo que los trenes «circulan según el horario».

Este lunes, el primer ministro polaco, Donald Tusk, denunció un sabotaje «sin precedentes» en la línea férrea Varsovia-Lublin, a la altura del pueblo de Mika. Noticia Relacionada Cancelan una subasta de objetos de víctimas del Holocausto por la condena de Polonia Rosalía Sánchez Las autoridades polacas, historiadores y supervivientes de Auschwitz piden que se conserven en archivos y museos «Un artefacto explosivo detonó y destruyó la vía. Los servicios de emergencia y la Fiscalía trabajan en el lugar. También se reportaron daños en la misma línea, más cerca de Lublin», expresó entonces, para añadir después que el incidente «atenta directamente contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos». Las autoridades polacas ya incidieron este domingo en que podría tratarse de un sabotaje, aunque evitaron apuntar a responsabilidades, incluida la posibilidad de que fuera Rusia. El viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, declaró que Moscú «no tiene tanto poder» como para creer que está detrás de «cada situación de este tipo».

