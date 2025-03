Polonia pedirá permiso a Berlín para dotar a Ucrania con Leopard y los países bálticos presionan para el envío

«Vamos a pedir ese consentimiento, aunque sea un tema secundario», ha confirmado el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki su intención de solicitar a Berlín el permiso necesario para traspasar a Ucrania sus 14 tanques de combate Leopard, de fabricación alemana. Responde así a la afirmación realizada por la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, en las que aseguraba que «no se ha presentado todavía ninguna solicitud formal, pero, si se presenta, no nos interpondremos».

Con ello, sin embargo, Morawiecki no desactiva la amenaza y reitera que «incluso si no obtenemos su acuerdo, entregaremos nuestros tanques a Ucrania, junto con otros países, en el marco de una pequeña coalición, incluso si Alemania no forma parte».

Morawiecki ve ahora justificada su agresividad diplomática sobre el asunto y ha declarado, a la luz del giro alemán, que «tiene sentido ejercer presión». Las palabras de la ministra alemana son para él una chispa de esperanza de que Alemania pueda incluso participar en la coalición. Y no es el único que ve las cosas de esta manera. El presidente de Letonia, Egils Levits, también ha pedido esta mañana a Alemania que acepte la entrega de los Leopard 2.

Prisas en el flanco oriental del a OTAN por el envío

«Se debe hacer todo lo necesario para que Ucrania pueda defenderse«, ha dicho en una entrevista concedida a Deutschlandfunk en la que ha valorado que la suya es una «opinión casi unánime en Europa». Ucrania está bajo una «presión dramática», por lo tanto, el país no puede verse privado de los carros de combate.

El gobierno de Finlandia, todavía en proceso de adhesión a la OTAN junto con Suecia, recibió este giro en la posición alemana con satisfacción y siguió la tendencia de declaraciones que sugerían hechos consumados. El primer ministro Pekka Haavisto comentó que «hace tiempo que hablamos sobre este tema y es importante que Ucrania reciba inmediatamente el material que necesita».

Rusia «seguirá aterrorizándonos verbalmente y tratará de intimidarnos», dijo, pero todavía tenemos que hacer «lo que es nuestra obligación en una guerra genocida». Y el lituano Gabrielius Landsbergis se extendió en una corrección al discurso alemán sobre las entregas de armamento pesado a Ucrania. «Creo que debemos superar el miedo a vencer a Rusia», dijo, en referencia a que, desde el comienzo de la guerra, Olaf Scholz ha evitado decir que Rusia debe ser derrotada. Solo dice que Ucrania no debe perder. «Si aceptamos que Rusia puede y debe perder para evitar futuras guerras, entonces podremos entregar todas las armas que necesita Ucrania».

Landsbergis recordó que, cuando Lituania luchó por la independencia en 1990, «los amigos occidentales estaban tan preocupados por el colapso de la Unión Soviética que querían detenernos». «Su argumento entonces fue que ese sería el final de Gorbachov y, por lo tanto, el final de la apertura», señaló, celebrando que su actual presencia en Bruselas es una prueba de que aquel análisis no fue acertado.