Polonia cierra el aeropuerto de Lublin y despliega aviones ante la amenaza de ataques con drones en Ucrania

Un policía polaco junto a un fragmento de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco

Aviones polacos y aliados han sido desplegados este sábado para proteger el espacio aéreo polaco ante la amenaza de ataques con drones en la vecina Ucrania, y el aeropuerto de la ciudad de Lublin, en el este de Polonia, ha sido cerrado, según han informado las autoridades polacas.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha afirmado que los aviones participaron en una operación cerca de la frontera con Ucrania «para garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo», tres días después de que Polonia derribara drones rusos en su espacio aéreo con el apoyo de aeronaves militares de sus aliados de la OTAN.

«Estas acciones son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada», ha declarado el Mando en el comunicado. El comunicado no menciona ninguna violación del espacio aéreo polaco.

Polonia afirmó que su espacio aéreo fue violado por drones rusos durante la noche del martes al miércoles, cuando Rusia atacó Ucrania, donde libra una guerra desde febrero de 2022. Rusia afirmó que no había atacado a Polonia.

La Agencia Polaca de Navegación Aérea ha informado de que el aeropuerto de Lublin y una zona controlada alrededor del aeropuerto han sido cerrados a las operaciones de vuelo este sábado.

