La policía sueca baraja que el atropello mortal en Estocolmo haya sido un accidente

La policía sueca indicó este sábado que gana notoriedad la hispótesis de que el atropello mortal ocurrido este viernes en Estocolmo (Suecia) haya sido un accidente. «Según el material que hemos analizado hasta ahora, incluidos testimonios y fotografías, nada indica que el incidente haya sido ... intencional», indicó a AFP un portavoz de la policía, Ola Österling.

El viernes, poco después de las 15.00 hora, un autobús de dos plantas embistió a un grupo de personas que esperaban en una parada en una transitada avenida del centro de la capital de Suecia.

El conductor del autobús fue detenido y se abrió una investigación por homicidio involuntario. Actualmente se encuentra hospitalizado, precisó Österling. Según medios suecos, el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, estaba a punto de tomar una pausa en su jornada laboral.

«Vimos el autobús ir a una velocidad bastante alta. Derribó la parada y el vidrio estalló», relató Linda Contreraz-Elffors, testigo del incidente, al diario Expressen. «El autobús no intentó frenar, chocó contra un árbol o un poste de luz y solo entonces se detuvo», añadió.

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas, según el balance de la policía. Sus identidades no han sido reveladas y no se espera que se hagan públicas en los próximos días, agregó Österling.