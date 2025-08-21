La policía japonesa aclara que un anciano, atribuido inicialmente a un ataque de oso, murió apuñalado por su hijo

La Policía de Japón ha afirmado que un anciano que creían que había sido asesinado por un oso en realidad fue apuñalado hasta la muerte por su hijo.

Fujiyuki Shindo, de 51 años, ha sido arrestado este martes en la prefectura norteña de Akita por presuntamente asesinar a su padre Fujiyoshi, de 93.

Las autoridades inicialmente consideraron la posibilidad de que la víctima hubiera sido atacada por un oso, pero al descubrir múltiples heridas consistentes en un ataque con cuchillo, el caso fue reclasificado como homicidio, según recoge 'The Japan Times'.

La Policía envió un correo de advertencia por ataque de oso después de que la esposa de la víctima lo encontrara desplomado y sangrando en el suelo de la casa donde residían los tres. Sin embargo, el correo fue retirado después de que los investigadores concluyeran que las heridas eran más similares a heridas de arma blanca.

El Sr. Shindo, que vivía con sus padres, había dicho inicialmente a la policía que no notó nada inusual en su casa en el momento del ataque, según afirma la 'BBC'.

Los investigadores confiscaron varios cuchillos de la casa de la familia y están tratando de identificar el arma homicida, aunque por el momento no han revelado el motivo del asesinato.

Ataques de osos en Japón

Inicialmente se culpó a los osos de la muerte de Fujiyoshi Shindo debido a que Japón ha experimentado un aumento en el número de ataques de osos en los últimos años. En los últimos 12 meses, hasta marzo de 2024, un récord de 219 personas fueron atacadas por osos, y seis de ellas murieron, según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente de Japón.

En julio, un repartidor de periódicos fue asesinado por un oso pardo en una zona residencial. El aumento de los encuentros con osos también ha llevado a las autoridades a flexibilizar las leyes de caza para facilitar que la gente pueda disparar a los osos, lo que ha ocasionado que miles de osos hayan sido atrapados y asesinados por cazadores.