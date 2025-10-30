Un policía de Detroit comparece sin pantalones en una audiencia virtual: «¿Lleva pantalones, agente?»

Un insólito momento se vivió durante una audiencia judicial virtual en Detroit (Estados Unidos), cuando un agente de Policía que participaba en la sesión encendió su cámara y apareció sin pantalones. El hecho, ocurrido el pasado lunes en el Tribunal del Distrito ... 36, rápidamente se volvió viral en redes sociales.

NEW: Detroit Police officer Matthew Jackson shows up to a Zoom hearing without pants on.



Judge Sean B. Perkins: "Officer Jackson. Good morning to you. Can you put your appearance on the record, please?"



Officer Jackson: *Raises hand*



Judge Perkins: "You got some pants on,… pic.twitter.com/hC2BY2Tmqt — Collin Rugg (@CollinRugg) October 29, 2025

El agente Matthew Jackson, miembro del Departamento de Policía de Detroit, asistía a una audiencia relacionada con un caso de carreras ilegales y alteración del orden público. Al conectar su cámara, el juez Sean Perkins notó la inusual vestimenta del oficial y le preguntó directamente: «¿Lleva pantalones, agente?».

Ante la mirada del resto de los presentes en la videollamada, Jackson respondió: «No, señor», antes de ajustar la cámara para ocultar la parte inferior de su cuerpo y continuar con la sesión.

La audiencia prosiguió sin más interrupciones, pero el incidente no pasó desapercibido. La abogada defensora, TaTaNisha Reed, declaró a medios locales que se sorprendió al presenciar la escena, sobre todo tratándose de un miembro de las fuerzas del orden.

El juez principal del Tribunal, William McConico, explicó posteriormente que el oficial Jackson es conocido por su profesionalismo, aunque admitió que tanto él como el juez Perkins quedaron «atónitos» ante la situación.

Por su parte, el Departamento de Policía de Detroit emitió un comunicado en el que lamentó el incidente y subrayó que los agentes deben mantener una conducta adecuada durante las audiencias judiciales, incluso en formato virtual.

«El Departamento de Policía de Detroit exige a sus agentes que se comporten con dignidad y profesionalismo durante los procedimientos judiciales», señaló el jefe de Policía, Todd Bettison. «Las acciones del agente involucrado no reflejan el profesionalismo de este departamento y se tomarán las medidas pertinentes para garantizar la confianza pública y el correcto funcionamiento institucional».

El reglamento del Tribunal del Distrito 36 establece que se prefiere la vestimenta informal de negocios para las comparecencias por Zoom, y prohíbe expresamente el uso de pantalones cortos o prendas inapropiadas.