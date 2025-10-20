Suscribete a
ABC Premium

La Policía británica investiga si el príncipe Andrés intentó desacreditar a la mujer que lo acusó de abuso sexual en el caso Epstein

El Reino Unido, expectante ante la publicación del libro póstumo de Virginia Giuffre, la mujer que se suicidó tras denunciar que fue víctima de trata de personas

El Príncipe Andrés, el hijo mimado de la Reina que mantuvo con él una lealtad imposible

El príncipe Andrés, duque de York
El príncipe Andrés, duque de York REUTERS
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La policía metropolitana de Londres ha abierto una investigación preliminar para determinar si el príncipe Andrés pidió a un agente de su escolta que obtuviera información privada sobre Virginia Giuffre con el objetivo de desacreditarla. Según reveló 'The Times', el conocido como hijo « ... favorito» de Isabel II habría solicitado a un miembro de su equipo de seguridad que indagara en los antecedentes personales de Giuffre, la mujer que lo acusó de abuso sexual y que se quitó la vida el pasado abril, a los 41 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app