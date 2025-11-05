La Policía británica busca a dos presos tras su liberación por error de la cárcel

La indignación con el sistema penitenciario de Reino Unido crece por momentos entre la ciudadanía y la política después de la liberación por error de dos presos de la cárcel de Wandsworth, según ha indicado la Policía, que los está buscando. Uno de ellos ... es un delincuente sexual argelino de 24 años y el otro, un hombre condenado por varios delitos de fraude.

El error supone una nueva vergüenza para el Gobierno laborista de centroizquierda de Keir Starmer, después de que Hadush Kebatu, un ciudadano etíope, fuera liberado accidentalmente de la prisión de Chelmsford hace unas semanas. Dejó la cárcel a pesar de haber sido condenado por agredir sexualmente a una niña de 14 años y a una mujer días después de llegar al Reino Unido en un pequeño barco y no haber completado la pena.

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este miércoles en un comunicado que buscaba a Brahim Kaddour Cherif, de 24 años, un delincuente sexual registrado, después de que fuera liberado por error hace una semana. «Lleva seis días de ventaja, pero estamos trabajando con urgencia para acortar la distancia y establecer su paradero», ha señalado el comandante Paul Trevers, que dirige la investigación.

Noticia Relacionada El detenido por el ataque al tren en Londres llevaba un día a la fuga por otros tres incidentes Ivannia Salazar La Fiscalía presenta once cargos por intento de asesinato contra Anthony Williams, quien está siendo investigado por otros dos apuñalamientos y fue captado por una cámara amenazando a los clientes de una barbería

El martes se informó a la fuerza de que Cherif había sido puesto en libertad por error de la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres, el 29 de octubre, según un comunicado de la Policía.

Cherif fue condenado en noviembre de 2024 por exhibicionismo en relación con un incidente ocurrido en marzo de ese año y fue inscrito en el registro de delincuentes sexuales durante cinco años, ha añadido la Policía. No se trata de un solicitante de asilo, de acuerdo con las autoridades, pero ha sobrepasado el tiempo de estancia permitido tras ingresar legalmente en el país.

Por otra parte, la Policía de Surrey, al suroeste de Londres, ha afirmado que la prisión de Wandsworth había puesto en libertad por error el lunes a otro hombre condenado por múltiples delitos de fraude.

El ministro de Justicia, David Lammy, dijo sentirse «absolutamente indignado» y «horrorizado» por el error, que se produjo pocos días después de que se introdujeran controles de seguridad más estrictos en las prisiones. Estas medidas se implementaron después de que Hadush Kebatu fuera liberado por error de la prisión antes de ser recapturado tras una persecución de 48 horas.

A continuación, el Gobierno británico deportó por la fuerza a Kebatu, tras darle 500 libras para que abandonara el país, y puso en marcha una investigación independiente sobre su puesta en libertad accidental.

La detención de Kebatu a principios de este año en Epping, al noreste de Londres, desencadenó semanas de manifestaciones dirigidas contra los hoteles donde se creía que se alojaban los solicitantes de asilo.