Suscribete a
ABC Premium

La Policía británica busca a dos presos tras su liberación por error de la cárcel

Esta equivocación se produce después de la puesta en libertad, también erróneamente, de otro reo hace unas semanas

El futuro que les espera a Beatriz y Eugenia, las hijas del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson

La prisión de Wandswoth en una imagen de archivo
La prisión de Wandswoth en una imagen de archivo AFP

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La indignación con el sistema penitenciario de Reino Unido crece por momentos entre la ciudadanía y la política después de la liberación por error de dos presos de la cárcel de Wandsworth, según ha indicado la Policía, que los está buscando. Uno de ellos ... es un delincuente sexual argelino de 24 años y el otro, un hombre condenado por varios delitos de fraude.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app