Un polémico proyecto de ley despierta temores de censura entre los periodistas ucranianos

Entre los aspectos más controvertidos de la norma destacan la posibilidad de eliminar contenido si no considera de «interés público» o calificar de falsa una información sin sentencia judicial en firme

una bandera rota de Ucrania colgada de un alambre frente a un edificio de apartamentos destruido durante el conflicto entre Ucrania y Rusia REUTERS
Miriam González

Kiev

El título del proyecto de ley nº 14057 no sugiere, por sí mismo, ningún cambio en el ejercicio del periodismo en Ucrania. Los diputados de partidos de Zelenski y de la oposición registraron en el Parlamento el pasado 21 de septiembre una nueva norma « ... sobre modificaciones del Código Civil de Ucrania en relación con la actualización (recodificación) de las disposiciones del Libro Segundo». En un principio podría parecer que el texto legal afectaría a cuestiones relacionadas al Código Civil. Sin embargo, tras publicarse periodistas y expertos dieron la voz de alarma sobre su contenido y las posibles implicaciones para los profesionales de la información.

