El plan de EE.UU. para Ucrania erige a Polonia en el escudo de la OTAN ante Rusia

Varsovia señala que serán los polacos los que tomen sus propias decisiones

Polonia despliega 10.000 soldados para proteger sus infraestructuras

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Se refuerza la seguridad ferroviaria en el este de Polonia tras un sabotaje en la línea Varsovia-Lublin
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Los polacos se han encontrado con la sorpresa de que el plan de paz de Trump para Ucrania menciona expresamente a su país como parte de la nueva arquitectura de seguridad europea. Según los documentos filtrados, prevé que, tras el fin de la guerra, ... aviones de combate europeos se desplieguen en territorio polaco como alternativa al despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, lo que convertiría a Polonia en un bastión defensivo adelantado de la OTAN. La primera reacción del gobierno polaco ha sido de rechazo, no tanto por el contenido del plan sobre Polonia sino por una cuestión de soberanía nacional: se estaría decidiendo sobre Polonia sin los polacos.

