Petro acusa a EE.UU. de incumplir el derecho internacional tras retirarle el visado

«Separar a Estados Unidos de Colombia es lo que necesitan las mafias», afirma el presidente colombiano

EE.UU. revocará el visado de Gustavo Petro por «incitar» a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

El presidente colombiano, Gustavo Petro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York
El presidente colombiano, Gustavo Petro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York AFP

Daniela Zambrano

Bogotá

Las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de Colombia y la Casa Blanca sufrieron este viernes un nuevo revés, después de darse a conocer que la Administración de EE.UU. revocó el visado del presidente Gustavo Petro. El Departamento de Estado publicó a través de ... X: «Hoy temprano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se presentó en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar la violencia. Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias».

