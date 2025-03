Los peruanos vuelven a las calles para exigir la dimisión de Dina Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reafirmó este viernes que se seguirá en el cargo hasta 2026 y dio marcha atrás en su propuesta inicial de adelanto de elecciones, presentada ante un Congreso que la arropa y está dirigido por una inédita alianza entre los partidos de Keiko Sofía Fujimori (derecha) y Vladímir Cerrón (marxista).

El Gobierno de Boluarte tiene una baja popularidad y se apoya políticamente en la inédita alianza Fujimori y Cerrón en el Congreso, que tiene una popularidad de menos del 10 por ciento y que se basa en la animadversión al bloque político, que no es ni extrema derecha ni extrema izquierda, y se conoce en Perú, de modo despectivo, como los «caviares».

Protestas desde el inicio

Dina Boluarte formó parte de la propuesta electoral de Pedro Castillo como vicepresidenta. Cuando Castillo fue destituido por su intento fallido de golpe de estado el pasado 7 de diciembre, el ascenso al poder de Boluarte se hizo a trompicones y dentro de grandes protestas en el sur del país, reprimidas por la Policía y el Ejército, causando el fallecimiento de 61 personas, de las cuales 49 murieron a manos de las fuerzas de seguridad.

Las protestas de este viernes contra Dina Boluarte se han llevado a cabo en Tacna, Puno, Arequipa, Cuzco, Apurímac, en Lambayeque, Piura y Tumbes.

El balance de heridos de la Defensoría del Pueblo indicó que hay dos periodistas heridos con perdigones, Juan Zapata y Pedro Morales, en Lima. Las brigadas de voluntarios indican que hay heridos con bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo en Lima.

Por esta razón, la Fiscalía investiga a la presidenta Boluarte; al primer ministro, Alberto Otarola; y los jefes militares y policiales que dirigieron el control de las protestas donde murieron 18 civiles en Puno, 6 civiles en Apurímac, 10 civiles en Ayacucho, 1 civil en Cuzco, 1 civil en Lima y 6 en la selva.

«Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos», dijo Boluarte

«Fallecieron 61 civiles, 49 en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y 11 en el curso de bloqueos de vías. En esas circunstancias murieron también 7 efectivos de las fuerzas del orden. Declaro nuevamente -y con mucho dolor- que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso», dijo la presidenta Boluarte ante el Congreso.

«Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también a los heridos, y mantengo mi compromiso, junto a los funcionarios y autoridades, de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que, conforme a ley, está realizando el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie en este caso», agregó.

Expulsiones

Además, Boluarte anunció que «cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad».

La presidenta peruana anunció que no renovarán los permisos a los venezolanos que no hayan regularizado sus documentos migratorios hasta el próximo 28 de octubre y que quienes cumplan «serán expulsados del país.

«Leído todo el discurso no hay nada nuevo. Algunas ideas de reforma. Un pedido de perdón, pero sin asumir responsabilidad. Y una omisión: ni una palabra de la educación superior universitaria y del asalto a Sunedu. Nada. Como si no existiera», dijo la periodista y presentadora Rosa María Palacios, al tiempo que agregó: «No hay un reconocimiento [de las muertes durante las protestas] de su propia responsabilidad. Si le echa la culpa a los manifestantes y a las fuerzas del orden no será creíble».