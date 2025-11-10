Suscribete a
Perú, ocho presidentes en diez años y sin estabilidad política a la vista

El modelo económico se ha mantenido en lo que va de siglo, pero la polarización partidista menaza con trastocar la buena trayectoria

Perú declara persona 'non grata' a Sheinbaum y México rechaza la medida por «planteamientos falsos»

José Jerí, el pasado mes tras asumir el poder en Perú
Emili J. Blasco

El octavo presidente en diez años, José Jerí, se estrenó como presidente de Perú hace un mes, con el mandato de sostener institucionalmente al país hasta las elecciones de abril del próximo año. Los peruanos tendrán entonces la oportunidad de elegir a su noveno ... presidente en una década, pero está por ver que la cuenta acabe ahí: la fragmentación partidista, la insistencia de algunos líderes muy cuestionados en seguir en política y la afloración continua de corrupción vinculada a gestiones pasadas más bien sugiere que Perú aún tardará en entrar en una era de sólida estabilidad. Lo sorprendente es que, a pesar de todo, el país marcha bien económicamente: la sociedad opera a pesar de sus políticos.

