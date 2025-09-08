Al menos 10 personas mueren y 60 resultan heridas en el choque entre un tren y un autobús en México

Al menos 10 personas han muerto y 60 han resultado heridas en un accidente en México en el que un ferrocarril ha impactado contra un autobús de pasajeros de dos plantas.

Las autoridades del Ayuntamiento de Atlacomulco, en el central Estado de México, han lamentado lo ocurrido. En un breve comunicado recogido por EFE, el Consistorio ha expresado su «más sincera solidaridad» con las familias afectadas. Al mismo tiempo, ha confirmado las «múltiples pérdidas humanas», aunque no ha precisado el número de fallecidos. Así, han afirmado que el accidente «enluta profundamente a nuestra comunidad».

Los hechos han tenido lugar en las primeras horas de este lunes, ha especificado Protección Civil del Estado de México. En concreto, ha ocurrido en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.

Asimismo, Protección Civil ha indicado que en el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.

El Ayuntamiento de Atlacomulco ha pedido a la población guardar respeto y consideración hacia las víctimas y sus familias, mantener la calma y actuar con responsabilidad, además de evitar acercarse a la zona del accidente para agilizar las labores de los cuerpos de emergencia y tomar precauciones y considerar vías alternas de tránsito.