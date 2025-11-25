Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 25 de noviembre

DE LEJOS

¿Por qué para Trump todos los días son Black Friday?

Ucrania se perfila como el plato fuerte en el festín de Vladímir Putin ante la mirada de una Casa Blanca complaciente

¿Por qué no debería sorprender el menosprecio de Trump hacia la prensa?

¿Por qué para Trump todos los días son Black Friday?
Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez

Sin discusión alguna, el presidente Trump se merece, tal y como ha avanzado Thomas Friedman en el 'New York Times', el Premio Neville Chamberlain de la Paz en reconocimiento al líder político del país que de forma más flagrante traiciona a sus aliados, y ... de paso a sus valores e intereses nacionales. Entre los méritos para hacerse con este galardón –hipotético pero claramente inspirado en el siniestro apaciguamiento de Hitler escenificado en Múnich en 1938–, puntúa recompensar el matonismo y doblegarse a dictadores empeñados en revivir un pasado imperial.

