Sin discusión alguna, el presidente Trump se merece, tal y como ha avanzado Thomas Friedman en el 'New York Times', el Premio Neville Chamberlain de la Paz en reconocimiento al líder político del país que de forma más flagrante traiciona a sus aliados, y ... de paso a sus valores e intereses nacionales. Entre los méritos para hacerse con este galardón –hipotético pero claramente inspirado en el siniestro apaciguamiento de Hitler escenificado en Múnich en 1938–, puntúa recompensar el matonismo y doblegarse a dictadores empeñados en revivir un pasado imperial.

El «trato» que la Casa Blanca quiere imponer antes del jueves, día de Acción de Gracias en Estados Unidos, implica que Ucrania se convertirá en el pavo para satisfacer el insaciable apetito de Vladímir Putin, que no puede tolerar que un pueblo eslavo busque su seguridad y prosperidad al margen de Moscú, no sea que algunos rusos se hagan ilusiones.

Como decía el 'Wall Street Journal' en su editorial del viernes: «Trump puede pensar que finalmente podrá lavarse las manos si Europa y Ucrania rechazan su oferta. Está claro que está harto de lidiar con la guerra. Pero apaciguar a Putin le perseguirá durante el resto de su presidencia. Si Trump cree que los votantes estadounidenses odian la guerra, que espere a ver cuánto odian la deshonra. [...] Un mal acuerdo en Ucrania transmitiría a los enemigos de Estados Unidos que pueden apoderarse de lo que quieran mediante la fuerza, el chantaje nuclear o presionando hasta que los americanos pierdan interés».

Ante las críticas de sus teóricos aliados europeos, Ucrania, el Congreso y cualquiera con dos dedos de frente en Washington, Trump ha dicho que los 28 puntos inicialmente planteados no eran «su oferta final». Las últimas noticias hablan de un entendimiento de 19 puntos cogido con alfileres. Pero el gran problema sigue siendo el mismo de siempre: para el presidente de Estados Unidos todo está a la venta y todos los días son un chanchullo de Black Friday. Es como si la Paqui siempre volviera a El Corte Inglés.