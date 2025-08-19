Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha desplegado una vertiginosa táctica retórica que consiste en cambiar de opinión más que de calcetines, hasta el punto de confundir sus mensajes y contradecirse en el mismo día o incluso la misma frase. Estas deliberadas ... inconsistencias han servido al presidente para construir una interesada cobertura política de narrativas contradictorias. Esto permite que, al menos en EE.UU., la gente puede elegir lo que quiere creer sobre las verdaderas intenciones del ocupante del despacho oval.

En política exterior, la capacidad de Trump para decir una cosa y la contraria resulta imposible de ignorar. Todas estas mentiras, también vendidas como cambios de opinión, han sido justificados por la Casa Blanca como prueba de sus magistrales habilidades como negociador. El presidente de EEUU no es un embustero, sino que se adapta a la fluidez de las crisis de altísimo riesgo.

No hay que olvidar que el documento fundacional del trumpismo es su librito titulado «El arte de la negociación» pero realmente escrito por Tony Schwartz, según el cual «su objetivo nunca es la precisión, es el dominio». Aunque de acuerdo con sus comparsas, la ambigüedad del presidente Trump sobre Gaza y Ucrania habría acercado la paz a ambas regiones, el problema de toda esta mendacidad disfrazada de «accesibilidad y transparencia» es un precio prohibitivo en términos de suspicacia. Tal y como volvió a quedar en evidencia durante el segundo encuentro con Zelenski en la Casa Blanca.

Ante la etérea promesa de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos para Ucrania, la inevitable cuestión es si alguien puede confiar en Trump, con la siniestra excepción de Putin. Después de tres años y medio de guerra instigada por Rusia, cientos de miles de víctimas en ambos bandos, y la supervivencia de Ucrania y la seguridad de Europa en juego, es muy difícil profesar ahora una fe incondicional en el mercurial presidente de Estados Unidos. Nada bueno se puede esperar cuando la palabra de Donald Trump vale tanto como la de Vladimir Putin.