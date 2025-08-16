Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump da la espalda a Ucrania y apoya la exigencia de más cesiones territoriales a Putin para alcanzar la paz

DE LEJOS

Putin siempre gana con Trump

¿Por qué no conviene confundir el trilerismo más siniestro con la diplomacia?

Más artículos del autor

Putin siempre gana con Trump
Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La audiencia que Vladímir Putin ha concedido a su cortesano Donald Trump en Alaska ha inspirado muchas comparaciones con la cumbre de Yalta en 1945. Implícitamente, dos grandes potencias repartiéndose el mundo. Sin embargo, basta con repasar la histórica foto tomada en Crimea en ... la recta final de la Segunda Guerra Mundial para darse cuenta de las profundas e inquietantes diferencias entre ambos encuentros. Para empezar, el pastel dividido hace ochenta años supuso la división de Alemania, el establecimiento de Naciones Unidas y la definición de fronteras en Europa del Este.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app