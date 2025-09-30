Suscribete a
ABC Premium

¿Qué pasa cuando no hay diferencia entre cloacas y gobierno?

Se puede decir que Washington empieza a funcionar tal y como lo soñó la fontanera Leire

El desvarío de Trump: ¿por qué la civilización americana puede acabar en tres días?

Este matonismo trumpista en forma de 'lawfare' supone romper con la tradición política de Estados Unidos que siempre ha limitado la influencia gubernamental en la aplicación de la ley
Este matonismo trumpista en forma de 'lawfare' supone romper con la tradición política de Estados Unidos que siempre ha limitado la influencia gubernamental en la aplicación de la ley AFP
Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lisa Murkowski, senadora por Alaska y voz independiente en un Partido Republicano cada vez más tribal, es una de las pocas parlamentarias dispuesta a criticar los abusos de poder del presidente Trump. Esta mujer valiente, valga la redundancia, se sinceró el pasado abril ... con sus votantes en Anchorage al describir el sentimiento que impera en la cima de la política de Estados Unidos: «Todos tenemos miedo. Es toda una declaración. Pero nos encontramos en un momento y un lugar en los que sin duda nunca había estado. Les diré que a menudo me siento muy preocupada por expresar mi opinión, porque las represalias son reales».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app