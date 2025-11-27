Suscribete a
DE LEJOS

Historia de dos Trumps

¿Por qué el presidente de EE.UU. busca la paz pero se pierde en la vileza de su rencor?

Pedro Rodríguez

En la montaña rusa, bromas aparte, del trumpismo hay días malos y días peores. Sin ir más lejos, durante la última semana se ha podido comprobar la coexistencia de un Trump que parece buscar la paz en Ucrania pero termina perdiéndose en la vileza de ... su rencor. Un Trump que es incluso capaz de indultar a pavos destinados al menú del Día de Acción de Gracias, con un coste cada vez más prohibitivo en parte gracias a la guerra comercial entablada por la Casa Blanca.

