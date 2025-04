Al anunciar el inicio de una investigación de impeachment (juicio político) contra Joe Biden por presuntos delitos de corrupción, los republicanos de la Cámara de Representantes han confirmado hasta qué punto son rehenes de una minoría de bloqueo formada por extremistas más ... siniestros que populistas. Una banda que boxea muy por encima de su peso político. Un grupito tan atrabiliario como ignorante, hasta el punto de confundir Gestapo con gazpacho, pero que sabe muy bien que sus votos resultan decisivos para hacer viable una mayoría en la Cámara Baja.

En plena sintonía con Trump, pese al distanciamiento que intentan otros conservadores, esta veintena de negacionistas, supremacistas y demás conspiranoicos ha demostrado con creces su unidad y falta de escrúpulos a la hora de multiplicar todavía más la sobredosis de agitación política que ya sufre EEUU la precampaña para las presidenciales del próximo año. Su fuerza se apalanca en la ajustada mayoría que los republicanos obtuvieron en los últimos comicios legislativos. De un hemiciclo con 435 escaños, el partido de Reagan ocupa 222 y el de Roosevelt 212.

Esta harka en la colina del Capitolio ya marcó territorio en la elección del presidente de la Cámara Baja. Tras cuatro días de negociaciones y quince votaciones sucesivas sin alcanzar en su propio partido la mayoría requerida de 218 respaldos –un bochornoso espectáculo que no se recordaba en Washington desde la guerra de secesión– Kevin McCarthy fue elegido Speaker of the House, tercera autoridad de EEUU después del presidente y del vicepresidente.

En un mundo razonable, pero de política ficción, los demócratas podrían haber facilitado la elección de McCarthy para evitar la influencia de los republicanos más freakys. Igualmente, los laboristas de Israel podrían haber respaldado a Netayanhu para no quedar a merced de sus propios negacionistas, supremacistas y conspiranoicos. Y lo mismo se podría decir de España ante el abismo de concesiones inaceptables para su estado de derecho. Sobran evidencias de lo que ocurre cuando los grandes partidos no comparten un mínimo de corresponsabilidad política y prefieren el desastre a un mínimo entendimiento.