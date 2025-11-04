Suscribete a
¿Por qué la Gran Manzana funciona como el gran laboratorio político de Estados Unidos?

Zohran y Donald recuerdan que el populismo no es una ideología sino una forma de hacer política

La mafia de Nueva York ya no es la de 'El Padrino': poca sangre y mucha tecnología

Mamdani, favorito en las elecciones a la alcaldía de Nueva York
Pedro Rodríguez

Un exdiputado conservador cuenta que una vez vio cómo le preguntaban a Margaret Thatcher cuál consideraba que era su mayor logro. La primera ministra contestó sin dudarlo: «Tony Blair y el Nuevo Laborismo». A juicio de la Dama de Hierro, «obligamos a nuestros oponentes ... a cambiar de opinión». Y es que en política, la más irónica de las victorias ocurre cuando el rival termina por rendirse en la guerra ideológica y se apropia de la mercancía electoral del contrario, aunque no sea más que chatarra sectaria.

