Se veía venir. Esa práctica tan recurrente en España que consiste en forzar la política internacional por el tóxico embudo de la política nacional ha tocado techo con el intento de tapar la banda del Peugeot con la banda del Tesla. La chulería que supone ... firmar, y al mismo tiempo pitorrearse, del compromiso de invertir el 5% del PIB en Defensa para salvaguardar el artículo 5 la OTAN –que no es otra cosa que el vínculo de seguridad entre Estados Unidos y Europa– amenaza con tener un coste prohibitivo.

Parece mentira que entre tantas jésicas, fontaneras, y pléyade de asesores no haya nadie que se moleste en leer todos los días el 'New York Times' y explicar cómo funciona Donald Trump en su segundo mandato. Y de paso entender por qué los aliados europeos están haciendo el pino-puente para salvaguardar la relación transatlántica para la que no hay alternativa posible, por mucho que algunos se empeñen en explorar oportunidades de negocio en la República Popular de Huawei.

Un gobierno pendiente de las investigaciones de la UCO, de Puigdemont, y del umbral de tolerancia hacia la corrupción de la «mayoría de progreso» no puede compensar su precariedad con el flotador de la flotilla con destino a Gaza. Ni mucho menos, con el lujo de vacilar a alguien como Trump. Y además, esperar la protección de la Unión Europea, cuando su única iniciativa destacable ha sido intentar colar el catalán en los pinganillos de Bruselas.

La gran paradoja de España es que está saliendo del vergonzoso vagón de cola de inversión en Defensa que ocupaba junto a Luxemburgo pero con números que empiezan a ser irrelevantes ante un gobierno que no se toma en serio la seguridad nacional. Se toleran barquitas de la Guardia Civil contra narcolanchas; se jalea el expansionismo territorial de Marruecos; se tarda 72 horas en desplegar a los militares en Valencia; y se saca de la cárcel a un terrorista yihadista, condenado a 43 años, para llevarlo al Congreso con el fin de acusar al Estado del atentado de Las Ramblas.