Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

de lejos

¿Por qué España necesita tomarse mucho más en serio su defensa?

La gran paradoja de España es que está saliendo del vergonzoso vagón de cola de inversión militar

Más artículos del autor

¿Por qué España necesita tomarse mucho más en serio su defensa?
Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se veía venir. Esa práctica tan recurrente en España que consiste en forzar la política internacional por el tóxico embudo de la política nacional ha tocado techo con el intento de tapar la banda del Peugeot con la banda del Tesla. La chulería que supone ... firmar, y al mismo tiempo pitorrearse, del compromiso de invertir el 5% del PIB en Defensa para salvaguardar el artículo 5 la OTAN –que no es otra cosa que el vínculo de seguridad entre Estados Unidos y Europa– amenaza con tener un coste prohibitivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app