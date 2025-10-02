Suscribete a
DE LEJOS

¿Por qué la disfunción presupuestaria perjudica tanto a nuestras democracias?

Existe una larga lista de factores que explican el empeño de algunas democracias por devorarse a sí mismas

¿Qué pasa cuando no hay diferencia entre cloacas y gobierno?

El Gobierno de EE.UU. ha cerrado por falta de acuerdo sobre los presupuestos
Pedro Rodríguez

Existe una larga –y cada vez más reconocible– lista de factores que explican el empeño de algunas democracias por devorarse a sí mismas. En esta letanía destacan una profunda crisis de los partidos políticos tradicionales que hace tiempo abandonaron cualquier noción de corresponsabilidad; hiperliderazgos grotescos; ... la normalización de la mentira en el lenguaje político; la mezcla de sectarismo, incompetencia y corrupción; la dictadura de minorías parlamentarias; la corrosión que supone maximizar el poder ejecutivo en detrimento de cualquier otro contrapoder; el asalto al Estado de derecho; y como resultado, la impunidad de políticos que evaden su obligada rendición de cuentas.

