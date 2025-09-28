Suscribete a
ABC Premium

R

El camino proeuropeo gana en las parlamentarias de Moldavia

Cerca del 52% de los moldavos pasaron por las urnas, cerca de 300.000 desde fuera de sus fronteras

Moldavia acude a las urnas bajo la sombra de la injerencia rusa

Maia Sandu, presidenta de Moldavia, este domingo
Maia Sandu, presidenta de Moldavia, este domingo Reuters
Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jornada electoral intensa en Moldavia este domingo. Este pequeño país de Europa Oriental de 2,3 millones aspira a formar parte de la Unión Europea y las urnas han reafirmado este domingo en las parlamentarias esta aspiración. Con el 83,51% de los votos escrutados ... el Partido de la Acción y Solidaridad (proUE de centroderecha) obtiene la victoria en la votación con un 45,03% de los votos emitidos, mientras que su principal rival, el Bloque Patriótico (prorruso de izquierdas) le sigue un 27,62%. Estos resultados implican que el PAS será la formación con más diputados en el Parlamento con 49 pero no alcanza la mayoría por solo dos escaños.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app