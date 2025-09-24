Suscribete a
El Parlamento y el Gobierno francés no pueden votar el reconocimiento del Estado de Palestina anunciado por Macron a título personal

Varios de los ministros en funciones, sin confirmación, se han declarado hostiles y contrarios al reconocimiento anunciado por Macron

Francia reconoce oficialmente el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

Sigue la asamblea de la ONU en directo

Emmanuel Macron durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, este lunes en Nueva York
Emmanuel Macron durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, este lunes en Nueva York EFE
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

El Parlamento francés y su Gobierno no podrán participar, de momento, en el reconocimiento del Estado de Palestina y el «proceso de paz» anunciado por el presidente francés, víctimas de las decisiones tomadas por Emmanuel Macron durante los últimos quince meses, precipitando a ... Francia en la crisis de Régimen más grave desde la fundación de la V República, entre 1958 y 1962.

