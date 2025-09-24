El Parlamento y el Gobierno francés no pueden votar el reconocimiento del Estado de Palestina anunciado por Macron a título personal

El Parlamento francés y su Gobierno no podrán participar, de momento, en el reconocimiento del Estado de Palestina y el «proceso de paz» anunciado por el presidente francés, víctimas de las decisiones tomadas por Emmanuel Macron durante los últimos quince meses, precipitando a ... Francia en la crisis de Régimen más grave desde la fundación de la V República, entre 1958 y 1962.

La tarde del martes, Macron anunció en Nueva York, en la ONU: «Yo declaro que Francia reconoce hoy al Estado de Palestina». Noticia histórica, así presentada en el Elíseo, de imposible ratificación por Gobierno, Asamblea Nacional y Senado.

El Gobierno francés no puede ratificar ni sumarse a la decisión personal del presidente, por dos razones: Francia está sin gobierno, desde la censura del último Gobierno de François Bayrou el día 9 de este mes de septiembre. Varios de los ministros en funciones, sin confirmación, se han declarado hostiles y contrarios al reconocimiento anunciado por Macron. Es el caso de Bruno Retailleu, ministro del Interior y presidente de Los Republicanos (LR, derecha tradicional), que ha rechazado el reconocimiento macroniano, por estas razones: «No es el momento». Dos ex primeros ministros de Macron, Gabriel Attal y Edouard Phlippe, han denunciado el «caos político» precipitado por la decisión macroniana de convocar elecciones anticipadas el mes de junio del 2024. Francia está sin gobierno y sin presupuestos desde entonces.

Noticia Relacionada Los Macron, una pareja bajo el foco de la conspiración Juan Pedro Quiñonero La historia del presidente francés y su esposa refleja las peores deformaciones de la información íntima y política

En su reconocimiento personal del Estado de Palestina, Macron avanzó cinco procesos paralelos. A la luz de la crisis política y gubernamental, tampoco es previsible que Francia puede participar de manera «activa» en ninguno de esos procesos: sobre la «liberación de los rehenes», no existe ninguna personalidad política francesa capaz de «influir» en Hamás, organización terrorista islámica. «Fin de las operaciones en Gaza…». Macron está en «guerra» con el Gobierno de Israel, cuando los judíos franceses se sienten abandonados por su presidente. «Negociación de un alto el fuego…» nadie sabe cuando podrá Francia tener un gobierno estable para negociar nada en la escena internacional. «Ayuda humanitaria en Gaza…» Francia puede ayudar, sin duda; pero no ha destacado, hasta ahora, en ese terreno. «Estabilización y reconstrucción de Gaza…» El estado catastrófico de las deudas y déficits del Estado francés harán muy difícil ayudas internacionales. Y es motivo de gran inquietud en la zona euro.

Si Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro nombrado el pasado día 9, consiguiera formar gobierno, los próximos días o semanas, tendrá que presentar sus proyectos en la Asamblea Nacional (AN), primera camera del Parlamento Nacional, donde la mayoría es agresivamente hostil al reconocimiento del Estado de Palestina. Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, Los Republicanos (derecha tradicional) y otros grupúsculos podrán rechazar el proyecto o votar la censura.

A ese arco iris político e institucional, contrario al reconocimiento francés del Estado palestino, se suman la opinion pública y buena parte de la clases intelectual y cultural.

Según varios sondeos del matutino conservador «Le Figaro», ente un 65 y un 75 % de los franceses son contrarios al reconocimiento del Estado de Palestina.

El semanario satírico «Charlie Hebdo» (izquierda radical, independiente) ha publicados una viñeta con mucho éxito que dice: «Macron ha reconocido al Estado de Palestina: nosotros no reconocemos a Macron». Intelectuales reformistas como Luc Ferry y Bernard-Henri Lévy estiman que el comportamiento de Macron «hace el juego de Hamás».

El presidente de Francia ha reconocido el Estado de Palestina. La Constitución le permite tal decisión personal. Sin embargo, el parlamento y el Gobierno, no han podido sumarse a ese reconocimiento, que tampoco comparten la sociedad civil y la mayoría política parlamentaria.