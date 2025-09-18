Suscribete a
Paraguay expulsa al exsecretario de Seguridad de López Obrador acusado de narcotráfico

Hernán Bermudez Requena estuvo prófugo en España, Panamá y Brasil antes de ser capturado en Asunción

Detenido el jefe de un cártel mexicano que fue secretario de Seguridad del estado del expresidente López Obrador

Corrupción en la Marina mexicana: varios arrestos sacuden la cúpula y salpican al anterior gobierno

Fotografía cedida por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay que muestra el traslado del presunto líder del grupo criminal La Barredora, Hernán Bermúdez Requena
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

El Gobierno de Paraguay decidió expulsar este miércoles al supuesto narco mexicano Hernán Bermúdez Requena. Exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco, cuna del movimiento político que hoy por hoy gobierna el país, Bermúdez Requena está acusado de ser el presunto jefe del cártel ... de 'La Barredora', grupo criminal vinculado al Cártel de Sinaloa al de Jalisco Nueva Generación y dedicado al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas.

