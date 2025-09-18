Paraguay expulsa al exsecretario de Seguridad de López Obrador acusado de narcotráfico

El Gobierno de Paraguay decidió expulsar este miércoles al supuesto narco mexicano Hernán Bermúdez Requena. Exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco, cuna del movimiento político que hoy por hoy gobierna el país, Bermúdez Requena está acusado de ser el presunto jefe del cártel ... de 'La Barredora', grupo criminal vinculado al Cártel de Sinaloa al de Jalisco Nueva Generación y dedicado al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas.

La deportación del sospechoso, que estuvo fugado en Panamá, España y Brasil hasta ser capturado en Paraguay, se fundamentó en que este ingresó a territorio guaraní violentando normas migratorias.

Bermúdez Requena es requerido por México por acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés con el grupo criminal 'La Barredora'. Un expediente que se inició por la autoridad del estado de Tabasco.

Para el Gobierno de Claudia Sheinbaum se inicia una nueva trama de final abierto porque Bermúdez Requena está vinculado al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su secretario de Gobernación, el actual senador Adán Augusto López Hernández. El ahora reo puede convertirse en un factor de disonancia al interior del oficialismo mexicano porque Sheinbaum ha prometido investigar hasta las últimas consecuencias.

Desde el fin de semana la prensa mexicana especulaba con la posibilidad de que Bermúdez Requena terminara deportado hacia Estados Unidos, cuyo gobierno tiene en la mira a 'La Barredora' y cuenta, además, con una estrecha relación con el presidente paraguayo Santiago Peña.

Este lunes Bermúdez Requena había rechazado la extradición rápida a México y quedó en prisión preventiva para desahogar el procedimiento ordinario en Asunción. Había sido arrestado el viernes en una residencia con piscina, autos de lujo, dinero en efectivo y joyas.

«El Ministerio Público, a través de su Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa (UASI), coordinó con las autoridades nacionales y del Gobierno de México la expulsión y entrega directa del ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias 'El Abuelo' o 'Comandante H', en cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo», señaló la Fiscalía de Paraguay.

«El procedimiento tuvo lugar este 17 de septiembre de 2025, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés», agregó la autoridad.

El Secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, agradeció la colaboración del Gobierno de Peña para la expulsión de Bermúdez Requena e informó que este será ingresado en una prisión federal.

«Con estas acciones, reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad», expresó García Harfuch.