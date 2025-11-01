Suscribete a
Pantanos, árboles y maleza: Finlandia levanta un muro natural frente a Rusia

El país moldea su naturaleza para dificultar el tránsito de tropas enemigas

La frontera de Polonia con Bielorrusia seguirá cerrada por las intrusiones aéreas en Lituania

La construcción de una valla y la inminente entrada de Finlandia en la Alianza Atlántica han acentuado las diferencias entre los vecinos de Imatra, una ciudad a caballo entre Svetogorsk y San Petersburgo
La construcción de una valla y la inminente entrada de Finlandia en la Alianza Atlántica han acentuado las diferencias entre los vecinos de Imatra, una ciudad a caballo entre Svetogorsk y San Petersburgo
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Finlandia ha reforzado su frontera oriental en los últimos años con la construcción de unos 200 kilómetros de vallas metálicas de tres metros de altura en puntos estratégicos, especialmente en Nuijamaa, en el la región de Pelkola, sureste del país.

También ha desplegado tropas ... a lo largo de la línea fronteriza, la más extensa de la OTAN con Rusia, como disuasión a los cruces ilegales y a cualquier tipo de incursión rusa. Pero se trata de una línea de frontera de tales dimensiones que el Gobierno considera necesario, además, servirse de la naturaleza para dificultar el acceso a su territorio, de manera que ha creado un grupo de trabajo para diseñar nuevas barreras naturales que mejoren la defensa nacional.

