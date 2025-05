Palestina planta su bandera en la OMS y abre una brecha entre las potencias occidentales

Ha sido un pequeño gesto que puede tener miga. Los representantes de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de la ONU que tiene sede en Ginebra, han votado mayoritariamente a favor de que Palestina pueda ondear la bandera del futuro Estado en sus ... instalaciones. La propuesta presentada por China y Arabia Saudí, entre otros, fue aprobada con 95 votos a favor y 27 abstenciones. Entre ellas la de Estados Unidos, que con Trump está considerando la posibilidad de salirse de la OMS.

El voto a favor de Palestina se produce un día después de que España reuniese a representantes de 20 países en Madrid –europeos y árabes– para impulsar la fórmula de los 'dos Estados' que ha quedado arrumbada definitivamente en la era de Netanyahu, y en particular desde el ataque de Hamás a Israel.

Más allá del respaldo mundial a la población civil palestina que sufre los estragos de la guerra en Gaza, los analistas apuntan a que el voto en Ginebra podría abrir una brecha entre las potencias liberales que prefieren no indisponerse con Israel y no reconocen a Palestina. En particular Francia, que ha votado a favor de la propuesta de la bandera en la sede de la OMS y que aún no reconoce el Estado palestino.

De los 193 estados que componen la ONU, 147 reconocen el Estado (aún inexistente) de Palestina. Entre ellos figuran China y Rusia. Pero ninguna de las grandes potencias liberales ha dado ese paso, a la espera de que avance el famoso 'proceso de paz de Oriente Próximo', que dio un salto de gigante con los llamados Acuerdos de Oslo de 1991 y ha vuelto a retroceder décadas tras el estallido de la guerra en la franja de Gaza. Entre los que no reconocen Palestina destaca en primer lugar Estados Unidos, además de Alemania, el Reino Unido, Francia y Japón.

Francia y Japón votaron en la sede de la OMS en Ginebra a favor de que ondee la bandera palestina, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos se abstuvieron.

Desde el año pasado, la Autoridad Nacional Palestina, que preside Mahmud Abás, tiene un representante en la ONU, aunque no en todos sus foros. El delegado de Abás afirmó –según recoge la agencia Reuters– que confía en que después del voto en Ginebra Palestina pueda entrar en la Organización Mundial de la Salud y en el resto de organismos de la ONU.